Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, 3 aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle beraber temmuz maaş zammına çevrildi. Peki ilk 3 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu, temmuz için öngörülen oran ne, yapılacak bu artışlar bedelli askerlik ücretine nasıl yansıyacak? Detaylar haberimizde...

22.04.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve sosyal destek alan vatandaş için yeni maaş dönemi başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın nisan ayı beklenti anketi doğrultusunda zam oranları netleşmeye başladı. Hem maaşlarda hem de bazı kalemlerde (örneğin bedelli askerlik) önemli artışlar öngörülüyor.

GÖZLER 3 TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarına göre belirlenecek memur ve emekli maaş zamlarının netleşeceği tarih 3 Temmuz 2025 olacak. TÜİK, saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilerle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları kesinleşmiş olacak.

İİLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,06 OLDU

TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

  • Ocak: %5.03
  • Şubat: %2.27
  • Mart: %2.46

İlk üç aylık toplam enflasyon oranı %10.06 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan maaş artışına yansıyacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 17,91

Merkez Bankası'nın Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre;

  • Nisan: %3.07
  • Mayıs: %2.20
  • Haziran: %1.70

Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyonun %17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam anlamına geliyor.

MEMURA YÜZDE 16 ZAM ÖNGÖRÜSÜ

Memurlar ve memur emeklileri için zam oranı sadece enflasyon farkına değil, aynı zamanda toplu sözleşmeden kaynaklı %5'lik artışa da bağlı. Beklenen tabloya göre:

  • Enflasyon farkı: %11,79
  • Toplu sözleşme zammı: %5

TOPLAM ZAM ORANI YÜZDE 16,79

Bu oranlar doğrultusunda maaşlar sil baştan değişecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN TL'Yİ AŞACAK

Ocak 2025'te 14.469 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının, %17,91 zamla 17.060 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Ancak nihai rakam Meclis düzenlemeleri ve bütçe imkanlarına göre netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 283 BİN TL'YE YÜKSELİYOR

Ocak 2025'te 243.013 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak Temmuz'da yaklaşık 283.814 TL'ye yükselecek. Artışlar, enflasyon ve maaş katsayısına paralel şekilde güncellenecek.

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

ZAMLAR SADECE MAAŞLARI DEĞİL, EKONOMİYİ DE ETKİLEYECEK

Temmuz 2025'te yapılacak zamlar yalnızca çalışanları ve emeklileri değil; sosyal yardımlar, bedelli askerlik ücretleri ve kamu bütçesini de yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, gözler 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisinde olacak. O gün, milyonlarca vatandaşın yeni gelir düzeyinin belirleneceği kritik gün olarak öne çıkıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Bedelli Askerlik 2018, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Finans, Finans, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şevki Sünger:
    Hak ettik mi fazlasiyla. Bu pazar secim olsa deselerki diğer partiler apoyu meclise getirmek için calisacak bunlar vatan halini halk inanir mı inanir. Yine secimi kazanirmi kazanir. Ataturkun şu sözüne kesinlikle katilmiyorum. Türk milleti zekidir 37 4 Yanıtla
  • Atalay k:
    Enflasyonu bitirin, zam istemiyoruz. Yıllardır çözülmeyince Devletin enflasyonu düşürmek istemediğini düşünmeye basladim. Enflasyon %100, maaş zammı %25. Devlet karlı bu durumda 24 2 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    İlk seçimde Emeklililer, asgari ücretliler, çiftçiler, gençler, kısaca Türk Milletinin okkalı tokadını yiyip tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız.. 15 7 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Lafa gelince de esnafı fırsatçılıkla suçlayan da ta kendileri. Fırsatçılara göz açtırmayacağız diyen AKP önce kendi gözünü kapat da, esnaf zaten göz açmaz. İğneden ipliğe zam yapan AKP dönüp önce bir kendine baksın. Bu arada katil İsrail diye trollere veya cahillere nara attıran AKP az önce Mersin limanından İsrail'e ticari gemi gönderdi. ve olay çıkmasın diye de liman girişlerine çevik kuvveti yığdı. Yani anlayacağınız İsrail ile ticaret tam gaz devam ediyor. Ee Filistin ve Filistin'e destek ne mi olacak ? AKP ye neyse bize hayli hayli bize ne 5 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    30 bin maaş alır 24 bin kira öderiz yine de reisi yedirmeyiz :) bunu sen istedin Türkiye inşallah daha beter olacağımız günler yakın. Ben reis i en iyi zamanında eleştirirdim şuan tepki gösterenler seçimde sandık patlatırdı akp diye şimdi de ben reis i destekliyorum onlar desteklemiyor çünkü cebleri küçüldü sonuna kadar reis daha beter olsun ohhhh ohhhh 1 2 Yanıtla
  • m.yener arıkan:
    Öyle bir başlık atıyorsunuz ki sanki yarın hükümet emekliye memura zam yapacakmış gibi bari Ocak zammını da gündeme taşıyıp P-60 oranında toplamda zam yapılacak yazın koyunlara yeşillik lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:47 Bahçeli’den “Savaş ilan ederim“ diyen Özel’e rest: Biz buradayız Bahçeli'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel'e rest: Biz buradayız
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
12:24 Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:41:29. #7.12#
SON DAKİKA: Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement