Emekli ve memur maaş zammı için masada 3 ihtimal var - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ve memur maaş zammı için masada 3 ihtimal var

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Emekli ve memur zammı üzerine en güçlü senaryolar belirlendi. Zam miktarları ve uygulanacak politikalar hakkında detaylı senaryolar geliştirildi. Bu senaryolar, emekli ve memur vatandaşların maaşlarında ne kadar artış olacağını ve bu artışın nasıl uygulanacağını gösteriyor.

16.12.2024 13:58
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Hem memurların hem de emeklilerin zammı için enflasyon oranı yüksek enflasyon karşısında büyük bir öneme sahip. Memur ve emekli zammını belirleyecek son bir veri kaldı. Aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ile 3 arasında bir oranda olması bekleniyor.

Asgari ücretli, emekli ve memur yeni yılda alacakları zammı merakla bekliyor. Asgari ücret zammı Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantıyı bugün yapıyor.

Memur ve emekli zammında ise enflasyon oranları belirleyici olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkını alacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI NE?

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 geldi. Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantiledi.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına yüzde 4,15'lik enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 10,4'lük zammı cebine koydu.

ARALIK ENFLASYONU İÇİN TAHMİNLER NE?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliye yapılacak zam kesinleşecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor.

Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa:

Yıllık enflasyon: Yüzde 45,76

2024'ün 2. yarısına ait enflasyon: Yüzde 16,86

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı: Yüzde 16,86

Memur zammı: Yüzde 12,86

Aralık enflasyonu yüzde 2,5 olursa:

Yıllık enflasyon: Yüzde 46,46

2024'ün 2. yarısına ait enflasyon: Yüzde 17,81

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı: Yüzde 17,81

Memur zammı: Yüzde 13,81

Aralık enflasyonu yüzde 3 olursa:

Yıllık enflasyon: Yüzde 47,19

2024'ün 2. yarısına ait enflasyon: Yüzde 18

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı: Yüzde 18

Memur zammı: Yüzde 14

Emekli ve memur maaş zammı için masada 3 ihtimal var

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Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur maaş zammı için masada 3 ihtimal var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sebahattin Yakar:
    ne çok harca harca bitmez emekliyi bitirdiniz yazlklar olsun ilk secimde gideceksiniz.akp mhp 58 7 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    yavv muazzam zekisiniz ya. Nasılda kolay hesaplıyorsunuz bu kadar zor tabloyu. Admin seni Nasa'ya falan çağırmıyolarmı bu kadar zekilikle. 36 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    İfadeye bakar mısınız..!!?? Şimdiden yuzde 10.4' lük zammı cebine koydu diyor ... Hiç demiyor ki vermeden şimdiden yuzde bilmem kaçını geri aldı.... 26 0 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    haftada bir Aynı haberi ısıtıp ısıtıp sunuyorsunuz okurlarınıza bizim suçumuz ne ya aynı haberden sıkıldık artık 21 3 Yanıtla
  • Trabzon:
    KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN...MEMURA EMEKLİYE ZAM VERMEYİN ETE SÜTE EKMEĞE VERGİYE MAZOTA ZAM GELMESİN BİRAZ İNDİRİM OLSUN YETER 12 9 Yanıtla
  • orhan akyüz:
    enflasyon neye göre hesaplıyor lar anlamıyorum 5lt yağ geçen yıl 170 tl ken bugün 340 tl yazıklar olsun 16 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    ey türkü söylüyorsunuz.Bu ne yav.İki buçuk olursa şu olur ,üç olursa bu olur.Ne olacak? Toplamda %20 olsa ne olur.Hani ekonomi duzeldi mi maaşlar artacak dı? Sabretin deniyordu? Şimdi enflasyon oranı aranıyor.? Enflasyon rakamlarına kim inanıyor.Bir araştırma yapsun siyasi iktidar bakalım kim ne kadar inanıyor.Milletle kafa yapmaya devam.Millet hakediyor mu? Sonuna kadar hakediyor. 13 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    devede kulak, emekli memur zammı çok düşük hakkı iki senedir iyice kötüye giddi..ek zam çalışana verildi emekli açlığa yoksulluğa terk edildi..hala emekli olup çocuk okutan ,evlenmeye gelmiş çocukları var.Hükümet emekli yi hep iki yaşlı insanlar olarak görüyor..bu düşünce onları iktidardan indirecek ... 13 1 Yanıtla
  • ali haydar postacı:
    kaliteziz bir hBer daha 5 2 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    O’da ayrılık mı dersin? her yıl aynı senaryo!!! 5 0 Yanıtla
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