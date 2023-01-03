Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları - Son Dakika
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Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları

03.01.2023 19:25

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin zammı da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının eklenmesiyle emeklinin yüzde 25 zam alacağını açıkladı. Peki emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu? İşte yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşları.

2022 yılının son verisi olan aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1.18, yıllık bazda ise yüzde 64.27 oldu. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdeledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdoğan'ın müjdesinin ardından en düşük emekli maaşları da hesaplandı. İşte yüzde 25'lik zamma göre yeni maaşlar;

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

  • Mevcut: 6.077 TL
  • Zamlı: 7.596 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

  • Mevcut: 4.687 TL
  • Zamlı: 5.858 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

  • Mevcut: 2.906 TL
  • Zamlı:3.632 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

  • Mevcut: 4.197 TL
  • Zamlı:5.246 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

  • Mevcut: 3.335 TL
  • Zamlı:4.168 TL
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Son Dakika Ekonomi Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları - Son Dakika
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