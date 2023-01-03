2022 yılının son verisi olan aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1.18, yıllık bazda ise yüzde 64.27 oldu. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.
Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdeledi.
Erdoğan'ın müjdesinin ardından en düşük emekli maaşları da hesaplandı. İşte yüzde 25'lik zamma göre yeni maaşlar;
Son Dakika › Ekonomi › Yüzde 25'lik zamma göre kalem kalem hesapladık! İşte en düşük emekli maaşları - Son Dakika