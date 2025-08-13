Erzincan'da 2025'te 401 Konut Satıldı - Son Dakika
Ekonomi

Erzincan'da 2025'te 401 Konut Satıldı

13.08.2025 10:37
TÜİK'e göre Erzincan'da Temmuz 2025'te 401 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde artış var.

Erzincan'da 2025 yılı Temmuz ayında 401 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Erzincan'da 2025 Temmuz ayında 401 konut satıldı. Türkiye genelinde Temmuz ayında 142 bin 858 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir oldu.

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde %24,2 arttı

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 18 bin 425 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.

Temmuz ayında 4 bin 438; Ocak-Temmuz döneminde ise 28 bin 884 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 124 bin 433 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 oranında artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 oranında artarak 713 bin 236 oldu.

İlk el konut satış sayısı 43 bin 984 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında artarak 251 bin 608 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 98 bin 874 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,6 oranında artarak 98 bin 874 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,3 oranında artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Temmuz ayında bin 913 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,6 oranında azalarak bin 913 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında azalarak 11 bin 267 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 315 ile Rusya Federasyonu, 152 ile İran ve 135 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

