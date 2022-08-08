İller kredi ve mevduat sıralaması açıklandı - Son Dakika
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İller kredi ve mevduat sıralaması açıklandı

08.08.2022 09:31
İller kredi ve mevduat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Ocak-Haziran ayları bağlamında kişi başına düşen nakdi kredide 2'inci, kişi başına düşen takipteki nakdi kredide 2'inci, kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10'uncu ve kişi başına düşen toplam mevduatta 10'uncu sırayı aldı.

Erzurum 2022 Ocak-Haziran ayları bağlamında kişi başına düşen nakdi kredide 2'inci, kişi başına düşen takipteki nakdi kredide 2'inci, kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10'uncu ve kişi başına düşen toplam mevduatta 10'uncu sırayı aldı.

Kişi Başına Düşen Kredi

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kişi başına düşen kredi değerinin en yüksek olduğu il 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3'üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Ocak - Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi kredi değeri Erzincan'da 22.7 bin, Kars'ta 19.7 bin, Iğdır'da 18.1 bin, Bayburt'ta 17.1 bin, Bitlis'te 14.9 bin, Hakkari'de 12.6 bin, Van'da 12.3 bin, Ağrı'da 11.8 bin, Bingöl'de 11.7 bin, Muş'ta 11.2 bin TL olarak kaydedildi.

Erzurum 2'inci

Erzurum Bölge illeri içinde kişi başına düşen takipteki nakdi kredide Ardahan'ın ardından 2'inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 aylık bölümünde en yüksek kişi başına düşen takipteki nakdi kredi değeri 1.1 bin TL ile Ardahan'da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4'üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5'inci sırayı aldı.

İller Kişi Başına Düşen Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10'uncu sırayı aldı. kişi başına düşen tasarruf mevduatı değerinin en yüksek olduğu il 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5'inci sırayı paylaştı.

Hakkari Son Sırada

Dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri Bayburt'ta 14.7 bin, Bingöl'de 13.8 bin, Ardahan'da 12.7 bin, Kars'ta 12.0 bin, Erzurum'da 11.1 bin, Van'da 7.0 bin, Bitlis'te 6.8 bin, Muş'ta 6.2 bin, Ağrı'da 6.2 bin ve Hakkari'de 5.3 bin TL olarak tespit edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum bölge illeri içinde kişi başına düşen toplam mevduat değerinde 10'uncu oldu. Bölgede kişi başına düşen toplam mevduat değerinin en yüksek olduğu il 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Kişi Başına Düşen Toplam Mevduat Değeri

Bu yılın Ocak - Haziran ayları düzeyinde kişi başına düşen toplam mevduat değeri Bayburt'ta 17.3 bin, Bingöl'de 16.6 bin, Ardahan'da 15.0 bin, Kars'ta 14.6 bin, Erzurum'da 14.5 bin, Bitlis'te 9.3 bin, Van'da 8.7 bin, Muş'ta 8.3 bin, Hakkari'de 8.1 bin ve Ağrı'da 8.0 bin TL olarak kaydedildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İller kredi ve mevduat sıralaması açıklandı - Son Dakika

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