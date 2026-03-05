Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
05.03.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Brent petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası akaryakıta büyük zam geldi. Eşel mobil sistemine rağmen motorinde 12,44 TL'lik artışın 3,11 TL'si, benzindeki 3,68 TL'lik zammın ise 92 kuruşu pompaya yansıdı.

Orta Doğu'daki savaş Brent petrol fiyatlarını yükseltirken, Türkiye'de akaryakıta yapılacak zam oranları da netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yıllar sonra yeniden "eşel mobil" sistemi devreye alınırken, yapılan zamların bir kısmı pompaya yansıtılacak.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 15 YÜKSELDİ

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinde yaşanan aksaklıklar küresel enerji piyasalarını etkiledi. Bu gelişmenin ardından Brent petrol fiyatı kısa sürede yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

EŞEL MOBİL YENİDEN DEVREDE

Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarındaki artışın büyük bölümünün Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacağı "eşel mobil" sistemi yeniden uygulamaya alındı. Bu sistem kapsamında benzin, motorin ve LPG'deki zamların yaklaşık yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI NETLEŞTİ

Yeni düzenleme sonrası motorine yapılacak 12,44 TL'lik zam, eşel mobil uygulaması nedeniyle bu artışın pompaya yansıması 3,11 TL ile sınırlı kalacak. Benzinde ise 3,68 TL'lik artışın pompa fiyatına etkisi yaklaşık 92 kuruş olacak.

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR

LPG otogaz fiyatlarına da gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 0,62 TL zam yapılmasının beklendiği ifade edildi.

İŞTE ZAM SONRASI FİYATLAR

İstanbul

  • Benzin: 58,42 + 0,92 = 59,34 TL
  • Motorin: 60,42 + 3,11 = 63,53 TL

Ankara

  • Benzin: 59,37 + 0,92 = 60,29 TL
  • Motorin: 61,50 + 3,11 = 64,61 TL

İzmir

  • Benzin: 59,65 + 0,92 = 60,57 TL
  • Motorin: 61,81 + 3,11 = 64,92 TL

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ender3316 ender3316:
    bunların yapacağı bu ne eşelmobil falan maksat kafa karıştırmak 5 1 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    Bu ayni elektrik ve gaz faturalarına benzedi. Sana bu kadar zam ama bir kısmını ben ödüyorum (!)... 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i 5 gündür kapalı tutuyor İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
06:54
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:33:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.