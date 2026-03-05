Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Orta Doğu'daki savaş Brent petrol fiyatlarını yükseltirken, Türkiye'de akaryakıta yapılacak zam oranları da netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yıllar sonra yeniden "eşel mobil" sistemi devreye alınırken, yapılan zamların bir kısmı pompaya yansıtılacak.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 15 YÜKSELDİ

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinde yaşanan aksaklıklar küresel enerji piyasalarını etkiledi. Bu gelişmenin ardından Brent petrol fiyatı kısa sürede yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

EŞEL MOBİL YENİDEN DEVREDE

Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarındaki artışın büyük bölümünün Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacağı "eşel mobil" sistemi yeniden uygulamaya alındı. Bu sistem kapsamında benzin, motorin ve LPG'deki zamların yaklaşık yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI NETLEŞTİ

Yeni düzenleme sonrası motorine yapılacak 12,44 TL'lik zam, eşel mobil uygulaması nedeniyle bu artışın pompaya yansıması 3,11 TL ile sınırlı kalacak. Benzinde ise 3,68 TL'lik artışın pompa fiyatına etkisi yaklaşık 92 kuruş olacak.

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR

LPG otogaz fiyatlarına da gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 0,62 TL zam yapılmasının beklendiği ifade edildi.

İŞTE ZAM SONRASI FİYATLAR

İstanbul

Benzin: 58,42 + 0,92 = 59,34 TL

Motorin: 60,42 + 3,11 = 63,53 TL

Ankara

Benzin: 59,37 + 0,92 = 60,29 TL

Motorin: 61,50 + 3,11 = 64,61 TL

İzmir