Evli, 2 çocuklu memura en düşük 32.297,40 TL maaş! 2024\'te memur maaşına yüzde 46,81\'lik artış netleşti

Memur maaş tablosu ortaya çıktı. Evli, 2 çocuklu memura en düşük 32.297,40 TL maaş eliyor. 2024'te memur maaşına yüzde 46,81 artış geliyor. Memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif zam oranı hesaplandı. Enflasyon farkında öngörülen oranla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa çıkacak. Milyonlarca memurun yeni yıldaki kazancını ilgilendiren detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLANDI

Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50 zam olacak. 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

Buna göre evli ve iki çocuklu memurun alacağı en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa çıkacak. Öngörülen zam oranı yüzde 46,81 oldu.

399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı 2024'ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025'in ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek.

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik tutarların güncel koşullar çerçevesinde yeniden belirlenmesine yönelik çalışma yapılacak. Veteriner hekim kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan), peyzaj mimarı ve iç mimar ünvanlı sözleşmeli personele, fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş ek ücret ödemesi yapılacak. Bu ödeme üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu aşamayacak.

MAAŞLARA 3600 EK GÖSTERGE KATKISI YAPILACAK

1'inci dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun güncel koşullar çerçevesinde evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışma yürütülecek.

Şube müdürü başta olmak üzere müdür unvanlı personele 1399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı ünvanlı personele 1049 lira 30 kuruş (15 puan) ilave ödeme yapılacak.

Kamuda görev yapan mühendislere 1399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknisyenlere 349,77 lira (5 puan) ilave ödeme yapılacak. 375 Sayılı KHK'ye ekli 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan ücret göstergeleri 2 bin 280 rakamı eklenerek uygulanacak.

İKRAMİYELER AYLIK ÖDENECEK

Sendikalı çalışanlar için geçerli Toplu Sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek. İkramiye tutarı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya yükseltilecek, 6 aylık zam dönemlerinde aynı oranda artırılacak.

Aile bütçesi artırılacak, eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek.

Kamu İktisadi Teşekkülleri'nde (KİT) görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 2 bin 98 lira 61 kuruş (30 puan) ilave ödeme yapılacak. Bu görevlerdekilerin yardımcılarına, bölge müdür yardımcılarına ve daire başkan yardımcılarına 1748,38 lira (25 puan) ek ödeme yapılacak.

KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlere 839 lira 44 kuruş (12 puan), biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçi ünvanlı personele 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek ücret ödenecek.

Şef kadrolarındaki personele 1538 lira 97 kuruş (22 puan), amir kadrolarında bulunan personele 839 lira 44 kuruş (12 puan) ek ödeme yapılacak.

AİLE YARDIMLARI GERİYE DÖNÜK VERİLECEK

Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı geriye dönük 3 ay süreyle ödenmesine, tarih güncellemesi yapılmak suretiyle devam edilecek.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması konusunda adım atılacak. Kadrolu teknik personelin ek özel hizmet tazminatı oranları, sırasıyla yüzde 3,6, yüzde 2,4, yüzde 1,4 ve sınırı yüzde 72, yüzde 48, yüzde 28 olarak artacak.

Yurt içinde yer değiştirme masrafı, belgelendirme şartı olmaksızın tüm personele ödenecek.