Fındık İhracat Geliri Rekor Kıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fındık İhracat Geliri Rekor Kıracak

17.08.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te fındık ihracatı 2,8 milyar doları bulacak, hedef 3,5 milyar dolar.

KARADENİZ'de son yıllarda kahverengi kokarca zararlısının yanı sıra zirai don nedeniyle rekolte kayıplarıyla zor dönemler geçiren fındıkta, 2024 Ocak- Aralık döneminde 2 milyar 800 milyon doları bulan ihracat geliri elde edildi. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, "2025 mahsulü maalesef birtakım sıkıntılara gebe oldu. Bu yıl her şey yolunda giderse ki bizler gideceğini düşünüyoruz. 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat hedefine ulaşmış olup, tüm zamanların tarihi bir rekorunu kıracağızö dedi.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde fındık hasadı devam ederken, sahil kesimlerinde olgunlaşan fındığını toplayan üreticiler, kurutma mesaisini sürdürüyor. Dünya fındık üretiminde 744 bin hektarlık alanla zirvede yer alan Türkiye, fındık pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Son yıllarda fındık bahçelerine dadanıp, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı böcek başta olmak üzere zirai don nedeniyle zor dönemler geçiren fındıkta, tüm olumsuzlara rağmen Türkiye, 2024 Ocak-Aralık döneminde yaklaşık 325 bin tonluk fındık ihracatından 2 milyar 800 milyon dolara ulaşan gelir elde etti. Kahverengi kokarcaya karşı kimyasal ve biyolojik mücadeleler sürerken, uzmanlar bu yıl rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyat artışlarının geliri yukarı taşıyacağını öngördüklerini söyledi.

'250-260 BİN TON İÇ FINDIK BEKLENTİMİZ VAR'

UFK Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındığın geçen yıl 2 milyar 800 milyon dolarlık ihracatla en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, "Fındık ihracatında bu yıl hedeflenen rakamı aşacağız gibi görünüyor. Bu yıl her şey yolunda giderse ki bizler gideceğini düşünüyoruz. 3,5 milyar dolar civarında bir ihracat hedefine ulaşmış olup tüm zamanların tarihi bir rekorunu kıracağız. Ülke ve bölge için sevindirici bir durum. Rekoltenin düşük olması da tabii ki genel ticareti olumsuz etkileyecektir ama fiyat artışları bunu telafi edecektir. 250-260 bin ton iç fındık beklentimiz var. 320 bin ton civarında bir kabuklu fındığa denk geliyor. Miktarın düşük olması gelirleri düşürecek gibi görülse de fiyat artışları aradaki miktarı telafi edecek. 700 milyon dolarlık bir ilave gelir elde edeceğizö diye konuştu.

ORDU'DA TARİHİN EN DÜŞÜK REKOLTESİ

Özellikle şubat ayında yaşanan don olayının rekolteyi olumsuz etkilediğini aktaran Arslantürk, "Ağustos ayının başından itibaren üretici sahaya indi ve ürününü topluyor. Önümüzdeki haftada artık piyasaya indirme aşamasına gelecek. Bu yılı değerlendirirsek, 2025 mahsulü maalesef sıkıntılara gebe oldu. Özellikle şubat ayının 11 ile 13'ü arasında Doğu Karadeniz'de etkisini daha da çok yaşadığımız don hadisesi oldu. Ordu ciddi oranda etkilendi. Ordu ilinde tarihin en düşük rekoltesi gerçekleşecek. Kokarca zararlısının etkilerini de görmeye başladık. Geçen yıldan bir miktar daha fazla. Bizim yapmış olduğumuz hesaplara göre, 30 bin ton civarında bir hasarın meydana geleceğini öngörüyoruzö ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİYE KONTROLLÜ SATIŞ ÇAĞRISI

Rekoltenin 450 bin tonlara kadar inebileceğini ifade eden Sebahattin Arslantürk, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık olayının Batı Karadeniz bölgesinde etkin olmasının neticesi, bu yıl Orta ve Doğu Karadeniz'i kısmen de olsa etkiledi. 60-70 bin tonluk bir hasarında buradan geleceğini öngörerek, toplam rekoltenin 450 bin tonlara kadar inme olasılığını düşünüyoruz. Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu il bazlı çalışmaların neticesi de 450 bin civarındadır. Üreticiyi her yıl uyardığımız gibi tekrar uyarıyoruz. Ürünü kontrollü ve ihtiyacı kadar piyasaya indirir, emanete fındık vermez ise bu yıl beklemiş olduğu fiyatı rahatlıkla yakalayacağını öngörüyoruz. Kısa zamanda fındık fiyatların 250 hatta 300 lira seviyesine ulaşabileceğini düşünmekteyiz.ö

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Aralık, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık İhracat Geliri Rekor Kıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:00:23. #7.12#
SON DAKİKA: Fındık İhracat Geliri Rekor Kıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.