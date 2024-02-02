GAİB ve Gaziantep, Ocak ayında tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

Ekonomi

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Yeni yılda ihracata iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Ocak ayı ihracat rakamları Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) iştigal sahasında yer alan Malatya'da açıklandı. Bölgenin ihracatta lokomotif şehri Gaziantep, Ocak ayında ihracatını yüzde 2,8 artırarak 814,3 milyon dolara ulaştı. Bölgenin tamamında ise Ocak ayında yüzde 2,9 artışla 956,5 milyon dolar ihracat kayda alındı. Bu rakamlarla hem GAİB hem Gaziantep tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Bölgenin yeni yıldaki ilk ihracat verilerini değerlendiren Koordinatör Başkan Ahmet Fikret Kileci, "Yeni yılda ihracata iyi bir başlangıç yaptık. Yılın ilk ayında bu rakamları görmek 2024 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığımızı ve azmimizi ortaya koyuyor. Biz biliyoruz ki 2024 yılı küresel ve bölgesel ölçekte finansal anlamda zorlu geçecek. Ancak bizler gayretliyiz. Bu yüzden bir şekilde bu yıl için hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. İhracatı bir bütün olarak görüyoruz. Kamudaki temsilcilerimizle, STK'larımızla, sanayicilerimizle bir olup bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kileci açıklamasında, "Depremin üzerinden birkaç gün sonra bir yıl geçmiş olacak. Geriye dönüp baktığımızda toparlanmanın kalıcı hale gelmeye başladığını görüyoruz. Hala yapılacak çok iş olsa da bölgemizin insanlarının gayretli oluşu ihracat rakamlarına da yansıyor. Yeni yılın ilk ayında ihracatçılarımız 174 ülkeye ihracat yapmış durumda. İhracatımızda ilk 10 ülke sırasıyla Irak, ABD, Suriye, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, Libya, İsrail ve İran oldu. Ürünlere göre Ocak ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde; Makina Halıları, Pastacılık Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri, Kumaşlar, İplikler, Değirmencilik Ürünleri, Bitkisel Yağlar, Diğer Gıda Müstahzarları, Ağaç ve Orman Ürünleri ile Demir Çelik Mamulleri bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alıyor. Ocak ayında bölgemizdeki diğer illerden; Kahramanmaraş'tan 103,1 Milyon Dolar, Mardin'den 78 Milyon Dolar, Malatya'dan 35,3 Milyon Dolar, Şanlıurfa'dan 30,3 Milyon Dolar, Diyarbakır'dan 18,2 Milyon Dolar, Adıyaman'dan 9,5 Milyon Dolar, Kilis'ten 7,6 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"İhracatımızı artırmak ve tabana yaymak için faaliyetlerimize 2024'te de devam ediyoruz"

GAİB'in gelecek dönem faaliyetleri hakkında da bilgi veren Kileci, "İhracatımızı artırmak ve tabana yaymak için 4 Birliğimiz 2024'te de faaliyetlerine devam ediyor. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimizin üyeleri tekstil ve moda alanındaki öncü fuarlardan olan Premiere Vision Paris fuarına katılım sağlayacaklar. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ve Kuru Meyve İhracatçıları Birliğimizin üyeleri Şubat ayında düzenlenecek sektörün uluslararası düzeyde en önemli fuarı olan Gulfood'da boy gösterecekler. Halı İhracatçıları Birliğimiz ise Hindistan ve Moritanya/ Senegal sektörel ticaret heyetlerinin hazırlıklarına devam ediyor. Bununla birlikte 7 Şubat'ta Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde "Export Akademi" etkinliğini birlik binamızda gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP