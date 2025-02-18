Garanti BBVA, 2025 yılı stratejilerini ve gelecek hedeflerini paylaştı

Ekonomi

GARANTİ BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten düzenlenen basın buluşmasında, küresel ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerle bankacılık sektörünün mevcut durumunu değerlendirirken, Garanti BBVA'nın 2025 yılı stratejilerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Ekonomik dinamiklerin sürekli değiştiğine dikkat çeken Akten, dünya ekonomisinde belirsizliklerin sürdüğünü, ancak Türkiye'nin makroekonomik programı ve bankacılık sektöründeki dengelenme sürecinin gelecek adına umut verdiğini vurguladı.Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirilen buluşmanın ardından, TIER IV sertifikasına sahip Garanti BBVA Veri Merkezi de ziyaret edildi.

Garanti BBVA, 2025 yılı stratejilerini ve gelecek hedeflerini paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek başlayan Mahmut Akten, dünya ekonomisinde uzun yıllardır belirsizliklerin hakim olduğunu belirtti. Akten, "Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi faktörler küresel ekonominin dinamiklerini sürekli olarak değiştiriyor. ABD ekonomisi büyüme anlamında pozitif ayrışıyor ancak Avrupa ve Çin kendi yapısal sorunlarıyla mücadele ediyor" dedi.

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİKLER VE TÜRKİYE'NİN KONUMU

Türkiye ekonomisine dair de değerlendirmelerde bulunan Akten, 2024'ün ülke ekonomisi için bir dengelenme yılı olduğunu vurgulayarak, "Enflasyonun geçtiğimiz yıl Mayıs ayında zirve yapmasının ardından düşüş sürecine girdiğini görüyoruz. Faiz indirim süreci de başladı ancak yıl genelinde sıkı duruşun devam etmesini, TL tasarruflarının desteklenmesi bekliyoruz. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda maliye politikası bileşenini yeterince sıkı tutabilmek, sürecin sağlıklı devam edebilmesi için kritik olacak. Faiz indirimlerinin seyri ve boyutu da enflasyon görünümüne bağlı olarak proaktif olarak yönetilecetir. Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığı içinde kalacak şekilde gerilemesini bekliyoruz." dedi. Türkiye'nin ekonomik kazanımlarına da değinen Akten, özellikle cari açığın 2023 yılında 40 milyar dolardan 2024'te 10 milyar dolara gerilediğini ve net uluslararası rezervlerin önemli bir seviyeye ulaştığını belirtirken, "Biz de Ekonomik dengelenme süreci devam ettikçe, bankacılık sektörü ve Garanti BBVA olarak ülkemize en yüksek katkıyı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DENGELENME SÜRECİ

2024'ün bankacılık sektörü açısından da bir geçiş yılı olduğunu belirten Akten, piyasa mekanizmasının daha sağlıklı işlemeye başladığını ve yasal düzenlemelerin sadeleşmesiyle sektörün ana faaliyetlerine daha fazla odaklanabildiğini vurguladı. "TL kredilerde durağan bir görünüm olsa da, mevduat kompozisyonunda Türk Lirası lehine önemli ilerlemeler kaydettik. KKM'de sona yaklaşırken, dijitalleşmedeki hızlanma, yapay zekaya yapılan yatırımlar sektördeki dönüşümü hızlandırıyor" dedi.

'YILIN İKİNCİ YARISINDA, BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN DAHA POZİTİF BİR RESİM BEKLİYORUZ'

Mahmut Akten, "Özellikle yılın ikinci yarısında, bankacılık sektörü için daha pozitif bir resim bekliyoruz. Kademeli faiz indirimleri, büyüme dinamiklerini olduğu kadar, kredi-mevduat makasını ve marjlardaki trendi de pozitif etkileyecektir. Ekonomi yönetiminin çizdiği rotaya uygun olarak, ekonomik büyümeye desteğin sürdürülebilirliği perspektifiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Kredi büyüme hızından ve oranlardan ziyade, kredi talebinin yatırıma, istihdama daha fazla dönüşmesini önemli görüyoruz. Ekonomideki dengelenme süreci sonuçlarını vermeye devam ettikçe, sektörün tüm bu alanlardaki potansiyelini çok daha iyi değerlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

GARANTİ BBVA'NIN 2025 ÖNCELİKLERİ: MÜŞTERİ, TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sohbetin ikinci bölümünde Garanti BBVA'nın stratejik önceliklerine odaklanan Akten, 2025 yılı için, "Sürdürülebilir Güçlü Büyüme" "En İyi Müşteri Deneyimi" "Sürdürülebilirlik" ve "Çalışanlarımız" şeklinde dört temel öncelik belirlediklerini söyledi.

Garanti BBVA'nın müşteri odaklı büyüme anlayışını sürdüreceğini belirten Akten, "Bugün 28 milyon müşteriye hizmet sunuyoruz. Kredilerimizin aktif büyüklüğümüzdeki payı yüzde 59 ile sektör ortalamasından çok ayrışıyor. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize uzun vadeli değer yaratarak, müşterilerimizle beraber büyüyeceğiz. Bunun için müşterilerimizin finansal yolculuklarında, tüm ihtiyaçları için tek çözüm noktası olmayı, sunduğumuz bütünsel hizmet ile katma değer yaratarak hayatlarını kolaylaştırmayı çok önemsiyoruz.Müşterilerimizin değişen tasarruf tercihlerini göz önüne aldığımızda, tüm hizmetlerimizi tek bir noktadan sunabilmek müşterilerimize yarattığımız değeri arttırırken bizi rekabette öne taşıyor. Bunun için, her bir müşterimizin tüm ihtiyaçlarını en hassas şekilde anlayarak onlarla kurduğumuz uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiyi derinleştirmek istiyoruz. Böylece müşteri tabanımızı daha kalıcı hale getirecek, müşterilerimizin ana bankası olmaya devam edeceğiz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL FİNANSMAN

Sürdürülebilir finansmanın Garanti BBVA'nın stratejik önceliklerinden biri olduğunu belirten Akten, "2025 yılına kadar 400 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdümüz var ve şu ana kadar bunun 291 milyar TL'lik kısmını gerçekleştirdik. " dedi.

Bankanın karbon yoğun sektörlerdeki müşterilerini düşük karbonlu iş modellerine geçişte desteklemeye devam edeceğini de ekleyen Akten, " Yeşil dönüşüm bilançomuzu büyütmek adına önemli fırsatlar barındırıyor. Risk yönetimi açısından da sürdürülebilirlik metriklerini yakından takip ediyoruz. Karbon yoğun sektörlerdeki 2030 yılı ara karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan ilk banka olmuştuk. Bu noktada Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olan, fakat karbon yoğunluğu da yüksek sektörlerdeki müşterilerimizin de dönüşüm süreçlerini destekliyoruz" diye konuştu.

YAPAY ZEKA İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BANKACILIK

Garanti BBVA'nın müşteri deneyimini iyileştirmek için teknolojiye aralıksız yatırım yaptığını vurgulayan Akten, "Bugün artık finansın yeni bir çağındayız. Müşterilerimizin beklentileri, çağın dinamikleriyle birlikte sürekli değişiyor. Finans dünyasının DNA'sı artık müşteri deneyimi, veri ve yapay zeka ile şekilleniyor. Garanti BBVA olarak, yeni nesil finansal hizmetlerin temel kodlarını yazıyor, müşteri deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Bu yeni dönemde en büyük hedefimiz, geniş müşteri kitlemize, beklentilerine uygun şekilde tüm temas noktalarında mükemmel deneyimi sunabilmek. Bunun için, tüm ürün ve süreçlerimizi müşteri bakış açısıyla yeniden tasarlıyoruz. Tüm kanallarda daima hızlı, kesintisiz ve bütünsel çözümler sunmak en önemli önceliğimiz. Bu yolda, dijital kanallarımız hizmet modelimizin ayrılmaz birer parçası, bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bugün bankacılık işlemlerimizin yüzde 98'i şube dışı kanallardan gerçekleşiyor. Dijital kanallarımızı kullanan aktif müşteri sayımız 16,7 milyona ulaştı. Üretken yapay zeka ile müşterilerimize kişiselleştirilmiş bir dijital asistan hizmeti sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

'HER İŞİMİZİN TEMELİNDE EMPATİ, ODAĞIMIZDA İNSAN VAR'

Garanti BBVA'nın en büyük farkının çalışanları olduğunun altını çizen Akten, "Her işimizin temelinde empati, odağımızda insan var. Çalışanlarımızı dinlemek, geri bildirimleri doğrultusunda deneyimlerini sürekli iyileştirmek, teknoloji ve verinin gücüyle onları geleceğe hazırlamak, stratejimizin en önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Daha katılımcı bir kültürü teşvik etmeyi, açık iletişimi, çeşitliliği ve kapsayıcılığı çok önemsiyoruz. Müşterilerimize sunmayı hedeflediğimiz teknoloji ve veri odaklı deneyimi çalışanlarımızın da yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERE İŞ DÜNYASINDA YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRIYORUZ'

Akten, eğitim ve gelişim çözümlerini her zaman kişiye özel ve gelişim odaklı tasarlayarak, Garanti BBVA'nın bir okul şirket olduğuna dikkat çekti. Gençlere özel ayrı bir değer önerisi ve odak yarattıklarına değinen Akten, "Bugün bankamızda 4 farklı jenerasyon bir arada çalışıyor. Her 4 çalışanımızdan biri Z kuşağı. Gençler geleceğimizin güçlü bir parçası ve onlara sunduğumuz fırsatlarla iş dünyasına yeni bakış açıları kazandırıyoruz. Hibrit ve esnek çalışma modeli, farklı jenerasyonların birbirinden öğrenmesini teşvik eden programlar, güven ve empatiyi temel alan liderlik anlayışı ile destekliyoruz. BBVA'nın en büyük üçüncü ülkesi olarak grubun büyümesine önemli katkılar sağlıyoruz. BBVA ile ortak bir ajanda ve önceliklerimiz ile aynı doğrultuda ilerliyor ve bu yolculukta yaşadığımız tecrübeleri paylaşarak birbirimizden öğreniyoruz. Bu anlamda BBVA Grubundan fazlasıyla faydalanırken, inovatif çözümlerimizi de globale taşıma imkanı buluyoruz.. Türkiye, BBVA'nın yeni müşteri kazanımının önemli bir kısmını oluşturuyor" dedi.