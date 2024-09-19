Gastronomi Turizmi Gelir Hedefi 25 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Gastronomi Turizmi Gelir Hedefi 25 Milyar Dolar

Türkiye'nin gastronomi turizmi gelir hedefi 2025'te 25 milyar dolar olarak belirlendi.

19.09.2024 12:20
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Türkiye, gastronomi turizmi gelirlerini artırmak için kollarını sıvarken, bu alandaki gelirin yıl sonunda 18 milyar dolar olması, 2025 yılında da 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

AA muhabirinin Ahiler Kalkınma Ajansı raporundan derlediği bilgilere göre gastronomi turizmi, bir bölgenin veya ülkenin mutfak kültürünü, yerel yemeklerini, içeceklerini ve üretim yöntemlerini keşfetmek için yapılan seyahat biçimi olarak tanımlanıyor.

Turizm gelirlerini her geçen yıl artıran Türkiye, bu alanda öne çıkan ülkelerden biri kabul ediliyor.

Türkiye'nin 2 bin 200'den fazla yöresel yiyecek ve içeceğe sahip olduğu belirlenirken, ülkenin önemli gastronomi merkezleri arasında Gaziantep, Adana, Hatay ve İzmir gibi şehirler yer alıyor.

Ülkede gastronomi turizminin gelişimi ve bu turizmin 12 aya yayılması için de çalışmalar yürütülürken, 16'sı İstanbul'da olmak üzere 41 farklı yemek, aşçılık ve pastacılık kursunda eğitim veriliyor.

Rapora göre, Türkiye'de yerel ürünlerin tanıtımı için 34 gastronomi müzesi bulunurken, ülke genelinde 360'tan fazla gastronomi festivali düzenleniyor.

Gastronomi turizminin geliştirilmesi için ABD, Çin, Rusya, İspanya ve Kanada gibi ülkelerde Türk mutfak kültürünün tanıtımı için etkinlikler de gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun turizm istatistiklerine göre, yılın ilk yarısında 23 milyar 660 milyon 318 bin dolar olan turizm gelirinin yüzde 20'si yeme-içme kategorisinde elde edildi.

Söz konusu kategoride yılın ilk yarısında elde edilen gelir ise 4 milyar 738 milyon 580 bin dolar oldu. Geçen yılın tamamında ise yeme içme kategorisinde 10 milyar 916 milyon 145 bin dolar gelir sağlandı. Bu veriler, gastronomi turizmi alanında elde edilecek gelirin potansiyelini ortaya koyuyor.

"Gastronomi turizmi büyük potansiyele sahip"

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Türkiye'de gastronomi turizminin gelişimine ilişkin değerlendirmede bulunarak, özellikle son yıllarda gastronomi turizminin Türkiye'nin genel turizm stratejisinde önemli bir yer tutmaya başladığını belirtti.

Türkiye'nin "60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" hedefinde gastronominin büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Boztepe, Gaziantep'in UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" olarak tanınmasının bu alandaki büyüme potansiyelini daha da artırdığını söyledi.

Boztepe, gastronomi turizmi gelirinin her geçen yıl arttığını dile getirerek, "Gastronomi turizmi gelirleri, 2021'de 5,1 milyar dolarlarda iken geçen yıl 15 milyar dolara kadar çıkmıştır. Gastronomi turizminde yıl sonu hedefimiz 18 milyar dolar, 2025 hedefi de 25 milyar dolar olarak planlanıyor. Ülkenin zengin mutfak kültürü, bu hedefe ulaşmada güçlü bir araç olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gastronomi turizmi alanında dünya çapında köklü mutfak geleneklerine sahip ülkelerle rekabet edebilmek için sürdürülebilir turizm politikalarının genişletilmesi gerektiğini ifade eden Boztepe, şunları kaydetti:

"Gastronomi şehirleri uluslararası düzeyde daha etkin tanıtılmalı. Türkiye, gastronomi turizmi alanında küresel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Türkiye, gastronomi turizminde lider olan İtalya, Fransa ve İspanya gibi köklü mutfak geleneklerine sahip ülkelerle rekabet etmek durumunda. Türkiye, özellikle son yıllarda gastronomi alanında yaptığı atılımlar ve UNESCO tarafından tanınan gastronomi şehirleri ile bu yarışta güçlü bir aday olarak öne çıkıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gastronomi Turizmi Gelir Hedefi 25 Milyar Dolar - Son Dakika

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