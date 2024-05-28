Gaziantep Halı Fuarı Açıldı

Ekonomi

Halı sektörünün en önemli buluşmalarından birisi olan Gaziantep Halı Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Yurt dışından da çok sayıda firmanın katıldığı fuar 31 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya, Gaziantep protokolü ve sektör temsilcileri katıldı.

"Halı sektöründe 60 bin kişi çalışıyor"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, dış pazarlardaki daralmalara ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Halı sektörünün sadece Gaziantep için değil Türkiye için de çok önemli bir sektör olduğuna vurgu yapan Başkan Zeynal Abidin Kaplan, "Sektörümüz yani halı sektörü bereketli ve kıymetli bir meslektir. Halıcılar olarak 60 bin civarında çalışanınız var. Yan sektörlerle birlikte çalışan sayısı 300 bini buluyor. Çarklar döndüğü müddette OSB çalışır, çarklar durursa herkes durur. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalıyız. Birlik olduk, İstanbul Uluslararası Halı Fuarını ülkemize kazandırdık. Birlik olduk bugün bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Bu fuar benim hayalimdi. Üretici biz isek fuarı da biz yapalım dedik ve başardık" dedi.

"Yeni pazarlar bulmak için çalışıyoruz"

Özellikle komşu ülkelerle Ortadoğu ülkelerindeki pazarlarda meydana gelen daralmaların sektörü yeni arayışlara yönelttiğini kaydeden Başkan Kaplan, "Komşu ülkelerin hemen hepsi anti damping uyguluyor. Irak, İran, Mısır, Cezayir, Ürdün gibi ülkelerdeki pazarlar daralıyor. Halıda dünya liderliğini kaybetmek istemiyoruz. Bunun için de sorunların çözümünü ve destek bekliyoruz. Finansmana ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Faizler çok yüksek. Diğer taraftan faizler çok yüksek. Yüzde 60 faizle nasıl kredi alacaksınız, nasıl çalışacaksınız? Hükümetin faizleri gözden geçirmesi ve sorunlara çözüm bulmasını bekliyoruz. Komşu ve Ortadoğu'daki yakın ülkelerdeki pazarlarımız daraldığı için halıcılar olarak üç ayda bir uzak ülkelere gidiyoruz. Geçen ay Moritanya ve Senegal'deydik. Önümüzdeki ay Japonya'ya gideceğiz. Gümrük vergisinin olmadığı ülkelere gidiyoruz. Yeni pazarlar bulmak için çalışıyoruz. Hükümetimizden de destek bekliyoruz. Fuarın sektörümüze, şehrimize ve şehrimize hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep gelecekte yeni Marmara olacak"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracatıyla ülkenin en önemli kentlerinden birisi olduğunu belirtirken, Basra'dan İstanbul'a kadar uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesinin hayata geçmesiyle de dünya ticaretinin yeni güzergahının merkezi olacağını ifade etti. Vali Çeber, "Gelecekte burası Gaziantep merkezli olarak Türkiye'nin yeni Marmara'sı olacaktır. Bu çok açıktır" şeklinde konuştu.

"OSB'yi merkeze aldık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, sanayicilerin büyük zorluklarla üretim yaparak, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyledi. Başkan Şahin, "Her türlü zorluklara rağmen büyük riskler alarak ülkemiz için, şehrimiz için üretim yapıyorsunuz. Hepinizi tek tek kutluyor, alkışlıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz OSB'yi merkeze aldık. Bunu seçim beyannamemize de koyduk. Ulaşımı kolaylaştırmak, çalışanların konut sorununu çözmek için önemli projelerimiz var. Hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.

"Yüksek faiz ve düşük kur sorunu çözülmeli"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da törenin açılışında yaptığı konuşmada, yüksek faiz ve düşük döviz kurunun ihracata darbe vurduğunu ifade etti. Başkan Yıldırım, Gaziantep'in dünya halı üretiminin merkezi olmasında emeği geçen tüm sektör temsilcilerini ve çalışanlarını kutlayarak başladığı konuşmasında, "Finansmana erişimdeki sorunlar, enflasyonist baskı, yüksek faiz ve düşük kur ihracatımızı düşürüyor, rekabet gücümüzü zayıflatıyor" diye konuştu.

Fuarın açılış törenine katılanlar kurdele kesiminin ardından stantları gezerek firma yetkilileri ile görüştü. - GAZİANTEP