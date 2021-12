Girişimci gençlere destek

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde, gençlere yönelik hazırlanan 'Girişimcilik İş Planı Ödülü Yarışması Destek Programı' tanıtımı toplantısı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ticaret Odası, KOSGEP Denizli Merkez Müdürlüğü ve Pamukkale Teknokent iş birliği ile gerçekleştirilen Girişimcilik İş Planı Ödülü Yarışması Destek Programı Tanıtımı toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanılan toplantıda öğrencilere konu hakkında bilgilendirilmede bulunarak, destekler hakkında konuşma yapıldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, girişimciliğin önünü açacaklarını belirterek, "Pamukkale Üniversitesinde böyle bir toplantı yapmak bizim için çok anlamlı. Çünkü üniversiteler yaşadığı şehre katkı veren kurumlar olmalı. Burada bunun bir örneğini daha hep birlikte yaşıyoruz. Biz genç girişimcilerin önünü açmak Denizli insanının genetiğinde bulunan ticaret yapma arzusuna katkı sağlamak istedik. Denizli Ticaret Odamız bizde varız, bizsiz olmaz dedi. Bize çok ciddi anlamda katkı sağladı. Yarışmaya katılacak olan herkese başarılar diliyorum" dedi.

"Biz inanıyoruz ki bu girişimcilik ödülleriyle ve her sene tekrarlanacak"

Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, ödül sayılarını yükselttiklerini ifade ederek, "Biz bir buçuk aydan beri bu proje üzerinde hemen hemen her gün konuşuyoruz, her gün yeni bir fikir çıkıyor. Denizlili gençler, üniversite gençleri ve kadın girişimciler bu ödüle valiliğimizin himayesinde daha kolay ulaşabilmeli dedik. 9 kişiye verilecekti bu ödül, ticaret odası olarak dedik ki 9 kişi yetmez, 3 kişi de biz mansiyon ödülü vermek istiyoruz, toplamda 12 kişiye bu ödülü verelim. Sizlere bu ödülü vermek istiyoruz. Biz inanıyoruz ki bu girişimcilik ödülleriyle ve her sene tekrarlanacak. Bu yarışmayla çok güzel fikirler, çok güzel projeler ortaya çıkacak. Bu bir maşa diyeyim sevgili arkadaşlar, bu maşanın bir ucundan sizler tutacaksınız, diğer ucunda da bizler olacağız" şeklinde konuştu.

"PAÜ 4 basamak atlayarak 37. Sıraya geldi"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, konu hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Üniversitemiz bu yıl TÜBİTAK'ın hazırladığı girişimcilik endeksinde 191 üniversite içerisinde bu yıl 4 basamak atlayarak 37. sırada yer almıştır. İzmir'den sonra ikinci sırada bir il olarak Denizli bu sırada yer alıyor. 2021 yılınsa TEKNOFEST finallerinde 24 takımdan 115 öğrenci katılım sağlamıştır. Bunlardan 5 takım derece almıştır" dedi.

"Denizli'de de böyle etkinliğin olması son derece anlamlı"

Denizli için etkinliğin önemli olduğunu belirten KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, "Tanıtıma konu olan bu girişimcilik her şeyin başlangıcı. Denizli'de de böyle etkinliğin olması son derece anlamlı. Bu girişimci ruhtan dolayı Denizli Türkiye'nin en az işsizlik rakamları olan, en fazla iş üreten ve bunlarla birlikte ekonomik olarak en önde gelen illerin başında geliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ