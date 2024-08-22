Gördes yangınında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü

Ekonomi

Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa'da göreve başladığı 19 Ağustos 2023 tarihinden bugüne Manisa'da yürütülen yatırımlar, eğitim faaliyetleri, orman yangınları, asayiş ve güvenlik konularına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Ünlü geçtiğimiz hafta Gördes'te başlayıp Salihli'de 6'ncı gününde kontrol altına alınan orman yangınında ise 4 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Tarımı, sanayisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en gözde illerinden biri olan Manisa'da bir yıldır görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ünlü, göreve başladığım günden itibaren Manisa'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Kamu yatırımları artarak devam ediyor"

Manisa'da yürütülen kamu yatırımlarının artarak devam ettiğini ifade eden Vali Ünlü, "Hedefimiz, şehrimizin refah seviyesini yükseltmek, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atmaktır. Bu doğrultuda birçok alanda projeler hayata geçirdik ve önemli ilerlemeler kaydettik. Kamu yatırımlarında son bir yılda, şehrimizde 441 proje hayata geçirilmiştir. Bu projelerle şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli adımlar atılmıştır. Ağustos 2024 itibariyle bu projelerin 93 adedi tamamlanmış, 249 adedi devam etmektedir. 21 adet proje ihale aşamasında olup, 78 adet projenin ise çalışmaları devam etmektedir." dedi.

441 projenin 71 adedi tarım, 51 adedi ulaştırma- haberleşme, 17 adedi enerji, 61 adedi eğitim, 35 adedi imalat, 33 adedi sağlık, 8 adedi madencilik, 6 adedi konut, 7 adedi turizm ve 152 adedi de diğer kamu hizmetleri sektörlerine ait olduğunu da söyleyen Vali Ünlü, "2023 yılının aynı döneminde tamamlanan proje sayımız 40 iken 2024 yılında bu sayı 93'e yükselmiş ayrıca projelerimize ayrılan toplam bütçe geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 39 oranında artmıştır. Bu artış, ilimizin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşma yolunda atılan kararlı adımların bir göstergesidir." diye konuştu.

Projelerin tamamlanmasıyla şehrin sosyo-ekonomik yapısının daha da güçleneceğini ifade eden Vali Ünlü, Manisa için önemli olan Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi, Manisa Gediz Otogar Kavşağı Onaylı Kavşak Projesi, Organize Sanayi Kavşağı Projesi, Akhisar-Gördes- Köprübaşı Karayolu Yolu Projesi, 450 Yataklı Akhisar Devlet Hastanesi, Kelebek Sulaması Projesi, Manisa-Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti İkmali ve Karayolu Rölekasyonu İşi ve Alaşehir Sulaması Yenilemesi Projesine ilişkin bilgiler paylaştı.

Manisa için önemli olan Manisa Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi çalışmalarında da sona gelindiğini belirten Vali Ünlü, en kısa sürede Manisalıların hizmetine açılacağını belirtti. Vali Ünlü ayrıca, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Projesi için yer tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Çocuklar geleceğimiz, bu sebeple okullarımızın fiziki ortamlarını iyileştirmek için çalışıyoruz"

Vali Enver Ünlü, 2024-2025 Eğitim- Öğretim dönemi öncesi yapılan çalışmalar ile Manisa'da son bir yılda gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına ilişkin bilgiler de verdi.

2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemine 9 Eylül Pazartesi günü, Manisa'daki bin 174 okul ve kurumda, 11 bin 405 sınıfta, 279 bin 760 öğrenci ile başlanılacağını, Manisa'daki tüm okul ve kurumların, öğrencilere en iyi şartlarda eğitim sunmak için hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Vali Ünlü şunları söyledi: "Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir ve onların donanımlı, bilinçli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde maliyeti 270 milyon TL'yi bulan 178 sınıflı 19 okulun inşaatı tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise yaklaşık 450 milyon TL yatırım maliyeti olan 105 sınıflı 18 okulumuzun inşaatı tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Bunun yanında, deprem dayanıklılık testi sonucu yıkarak yeniden yaptığımız eğitim tesislerinin oluşturduğu 451 sınıflı 27 okul, 500 öğrenci kapasiteli 3 pansiyon ve 1 meslek lisesi atölyesinin yapımı devam etmektedir. 100 sınıflı 9 okulun ve 7 atölyenin ihale çalışmaları devam etmekte olup, 1 pansiyon ve 87 sınıflı için 5 okul proje aşamasındadır. 8 okulumuzda ise güçlendirme çalışmaları tamamlanmış, 8'inde ise çalışmalar devam etmektedir."

Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Sınavını kazanarak Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri olan Manisa Celal Bayar Üniversitesini tercih ederek Manisa'ya gelecek olan öğrencilerin de güvenli bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve kredi yurtlar kurumlarının da öğrenciler için hazır hale getirildiğini söyleyen Vali Ünlü, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Ormanlarımız yandı, canımız yandı"

Son günlerde hem Manisa hem de Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü söyleyen Vali Enver Ünlü, son bir yıl içerisinde Manisa'da 149 adet orman yangını ve 146 adet kırsal yangın olmak üzere toplam 295 yangın meydana geldiğini ve 149 adet orman yangınından 5 bin 500 hektar orman alanının etkilendiğini söyledi.

Gördes yangını 4 bin 500 hektar alanı küle çevirdi

Son olarak Manisa'da meydana gelen ve 12 köyü tehdit eden Gördes ve Salihli orman yangınlarında, 6 gün boyunca; 5 uçak, 12 helikopter, 108 söndürme ekibi, 40 su tankeri, 4 TOMA, 23 iş makinesi, 282 kara aracı ve 664 personelin canla başla görev yaptığını ve yangın söndürme çalışmalarını bizzat yerinde takip ettiğini söyleyen Vali Ünlü, yangının 4 bin 500 hektar alanda etkili olduğunu belirtti.

Yangında görev alan ekiplere bir kez daha teşekkür eden Vali Ünlü, "Alınan tedbirler ve bu çaba sayesinde rüzgar sebebiyle yangının daha da büyüme ihtimalinin önüne geçilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

"En ufak ihmal, doğamızın ve emeklerimizin yok olmasına sebep oluyor"

Orman yangınlarının yüzde 90'nının insan kaynaklı, yüzde 10'u ise yıldırım gibi doğal nedenlerle meydana geldiğini de vurgulayan Vali Ünlü, "En ufak bir ihmal, ormanlarımızı yok etmekte, binlerce canlının ölmesine, vatandaşlarımızın evlerinin ve emeklerinin yok olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, vatandaşlarımızın, ormanlarımızı korumak amacıyla ilimiz genelinde aldığımız tedbirlere ve yasaklara uymaları, yangın risklerine karşı dikkatli olmaları, anız ve bahçe temizliği amacıyla ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, çöp atmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir." dedi.

"Çocuklarımıza daha yaşanılır bir dünya bırakmak en önemli vazifemiz"

"Çocuklarımıza emanet edeceğimiz bu dünyayı onlara daha yaşanabilir bir yer olarak bırakmak bizlerin en önemli vazifesidir" diyen Vali Enver Ünlü, yanan orman alanlarının rehabilitasyonu için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Geçen yıl Manisa'da 153 yangında toplam 506,5 hektar alan zarar gördüğünü söyleyen Vali Ünlü, "Bu alanın 252 hektarı ağaçlandırıldı ve 201 bin 600 adet fidan toprakla buluşturuldu. Yanan alanın 110 hektarında da 68 kg tohum ekimi yapılarak doğal yoldan rehabilite edildi. Yaşanan afetler dolayısıyla zarar gören vatandaşlarımızın da mağduriyetlerini gidermek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Son olarak Gördes-Salihli yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları hızlıca başlatılmıştır." dedi.

Vali Ünlü, 2017 yılında Gölmarmara ilçesinde, 2020 yılında Akhisar ilçesinde meydana gelen deprem afeti sonucunda hak sahibi olan 190 aile için Akhisar İlçesi Medar Mahallesinde TOKİ tarafından inşa edilerek 15/03/2024 tarihinde AFAD Müdürlüğüne teslim edilen konutların, kura çekimi yapılarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildiği bilgisini de verdi.

"Manisa'nın huzuru için çalışıyoruz"

Vali Enver Ünlü, Manisa'nın huzuru için; terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, kaçakçılar, asayişi bozanlar başta olmak üzere tüm karanlık odaklarla kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini belirterek, "Göreve başladığım ilk günden itibaren Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız ile birlikte 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

19 Ağustos 2023 - 19 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan asayiş ve güvenlik çalışmalarında 6 milyon 704 bin 222 şahıs sorgulaması yapıldığı, 49 bin 168 şahıs yakalandığı, 7 bin 177 şahsın tutuklandığı bilgisini veren Vali Ünlü, bir önceki yılın aynı dönemine oranla sorgulanan şahıs sayısı yüzde 62 oranında artış olduğunu söyledi.

Trafik kazalarında 91 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da meydana gelen 5 bin 719 yaralamalı kazada 8 bin 830 kişi yaralanırken, meydana gelen 71 ölümlü kazada 91 vatandaşın hayatını kaybettiğini, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 30 artış gösterdiğini söyleyen Vali Ünlü, kazaların önüne geçmek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak, kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak üzere trafik ekipleri tarafından sıklıkla denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Son bir yılda; 2 milyon 926 bin 562 araç sorgulandığı, 17 bin 415 aracın trafikten men edildiği, 85 bin 22 işçi ve okul servisi denetlendiği, kurallara uymadığı tespit edilen 5 bin 12 araca işlem yapıldığı bilgisini veren Vali Ünlü, araç sorgulamalarında geçen döneme göre yüzde 26'lık artış gerçekleştiğini söyledi.

Önemli konu başlıklarından birisinin uyuşturucu tacirleri ile mücadele olduğunu vurgulayan Vali Ünlü, son bir yılda yapılan 755 narkotik operasyonlarda 8 bin 664 adet narkotik ilaç, yaklaşık 49 milyon 946 bin dolu ve boş makaron, 13 bin 854 gram Metamfetamin, 11 bin 909 kök kenevir, 1 milyon 819 bin 977 adet sentetik hap, 26 bin 627 adet Ecstasy hap, 127 bin 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Terör operasyonlarında 63 tutuklama

Yine Manisa'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru için eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Ünlü, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik yapılan 167 operasyonda 193 şahıs yakalanmış, 63 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan terör operasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik artış meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlü, 7 gün 24 saat boyunca şehrin her köşesinde görev yapan güvenlik birimlerinin asayiş operasyonlarında ise bin 903 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kurusıkı silah, 26 bin 823 adet farklı şekillerde fişek ele geçirildiği ve 194 çalıntı motosikletin bulunarak sahiplerine teslim edildiği bilgisini de verdi.

Kaçakçılık operasyonları kapsamında ise Manisa'da son bir yılda 640 operasyonda, 5 ton 622 kilo tütün, 6 bin 184 paket sigara, 2 bin 597 şişe alkol, 16 bin 844 litre alkol ele geçirildiğini söyleyen Vali Ünlü ayrıca tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda bin 333 adet sikke ve 305 tarihi eser ele geçirildiğini de ifade etti.

Manisa'da 788 göçmen kaçağı yakalandı

Doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmek üzere yasal olmayan yollar kullanılarak ülkeye yabancı kişilerin sokulması, ülke vatandaşlarının ya da yabancı kişilerin başka bir ülkeye çıkarılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ise Manisa'da 788 göçmen kaçağı yakalandığını söyleyen Vali Ünlü, yapılan çalışmalarda üstün gayret gösteren Jandarma ve Emniyet Teşkilatına teşekkür etti.

Göreve başladığı ilk günden itibaren Manisa'yı daha ileriye taşımak, daha çok katma değer üreten, daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak adına çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Vali Ünlü, "Manisa'nın sanayi, tarım, kültür, eğitim, spor ve diğer konularda potansiyelini daha da artırmak için sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, bu süreçte siz değerli Manisalıların da bizlere sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA