Gözler 28 Haziran'daki toplantıda! FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gözler 28 Haziran'daki toplantıda! FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor

Gözler 28 Haziran\'daki toplantıda! FATF, Türkiye\'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alan Mali Eylem Görev Gücü FATF, kararını gözden geçirmek için 28 Haziran'da toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor.

23.06.2024 18:36
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Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle 2021'de gri listeye alan Mali Eylem Görev Gücü FATF'ın 28 Haziran'da yapılacak toplantıda bu kararından vazgeçmesi bekleniyor.

FATF, 28 HAZİRAN'DAKİ TOPLANTI'DA TÜRKİYE'Yİ KONUŞACAK

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 28 Haziran'da kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz bulduğu Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye alan FATF, kararını yeniden değerlendirecek.

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTEDEN ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

FATF'ın genel kurulu önümüzdeki hafta kapalı kapılar ardında başlayacak. Genel kurulda çeşitli konular yer alacak. Toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkarılması bekleniyor.

Gözler 28 Haziran'daki toplantıda! FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor

TÜRKİYE'DE PEŞ PEŞE TOPLANTILAR YAPILMIŞTI

FATF, Türk yetkililerle kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeleri ele aldığı toplantılar gerçekleştirmişti. Toplantılarla ilgili konuşan bir kaynak, ziyaretin Türkiye'nin kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele konusundaki ilerlemelerini değerlendirmek için yapıldığını söylemişti. Söz konusu kaynak, ekibin raporunun FATF'ın 28 Haziran'daki genel kurul toplantısında alınacak karara temel oluşturacağını vurgulamıştı.

BAKAN ŞİMŞEK: TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şubat'ta yaptığı açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" demişti.

Gözler 28 Haziran'daki toplantıda! FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

NE OLMUŞTU?

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste olarak tabir edilen listeye almıştı.

FATF ekibinin, Türkiye'de hangi hükümet, özel sektör ya da sivil toplum kurumları ya da yetkilileri ile görüştüğü net değil. FATF'ın gri listesinde Türkiye dışında Nijerya, Güney Afrika, Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filipinler ve Suriye dahil olmak üzere 20 ülke daha yer alıyor.

IMF araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerinin gerilmesine yol açabileceğini gösteriyor. Bu nedenle eğer Türkiye Haziran ayında gri listeden çıkarılırsa bu TL'nin değer kazanmasını sağlayabilir ve TL varlıkları güçlendirebilir.

LİSTEDEN NASIL ÇIKILIYOR?

Otuz yılı aşkın bir süre önce G7'nin girişimiyle kurulan Paris merkezli FATF'ın ABD ve Çin'in yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 üyesi bulunuyor.

Grup, gri liste ve kara liste aracılığıyla uyumlu olmayan ülkelerdeki yatırımları caydırarak kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Gri liste tanımlamasından kaçınmak için, FATF üyelerinin önemli bir çoğunluğunun bir ülkenin değerlendirme döneminin başlamasından bu yana yeterli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olması gerekiyor.

Türkiye, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler 28 Haziran'daki toplantıda! FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hüsamettin Ürünveren: Maliye Bakanı başarılı işler yapıyor 0 4 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Evet faturayı bize kesiyor israfı yapanlara değil. Çok başarılı aynen kardeşim. 0 0
  • Aziz Samsa: 2021 de iç işleri bakanı soyluy du para mızı bile pul ettin eserinle gurur duyarsın artık 0 0 Yanıtla
  • hasan kara: 2 yıldır 1 gram eflasyon dustumu aksıne yukseldı olmayacak boşa caba 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Fakir fukara için bir adım atın hep oyalama taktiği denemeyin 0 0 Yanıtla

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