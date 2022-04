Grand Park Lara'ya "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" belgesi verildi - Son Dakika

Corendon Grubu'na bağlı Corendon Hotels&Resorts bünyesinde faaliyet gösteren, Grand Park Lara, sürdürülebilir turizm kapsamında sunduğu hizmetleri genişleterek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" belgesi almaya hak kazandı.

Corendon'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir turizm kapsamında daha yaşanabilir bir dünya için doğaya olan sorumlulukla alternatif turizm türlerini destekleyen Corendon Hotels & Resort, Bisiklet Dostu Otel anlayışını destekleyen hizmetleriyle de konuklarının Antalya'yı bisikletle keşfedebilmesini, bisikletleriyle güvenle tatil yapabilmesini sağlamak için bisikletler için güvenli park alanı, tamirat, bakım ve onarım için temel bakım aletleri, bisiklet yıkama alanı, bisiklet kıyafetleri için çamaşırhane hizmeti, bisikletçilere özel hazırlanan menü, enerji jelleri ve enerji barları satın alma imkanı, profesyoneller tarafından belirlenmiş bisiklet rotaları, karbonhidrat ve protein ağırlıklı kumanya seçenekleri hizmetlerini sunuyor.

Dünya genelinde turizm ve hava taşımacılığı alanında birçok dalda hizmet veren, bünyesinde yapmış olduğu sürdürülebilirlik çalışma alanlarında çevreye ve doğal kaynaklara verilen zararı en aza indirmeyi, mümkün ise ortadan kaldırabilmeyi hedefleyen Corendon Grubu; hava yolları ve turizm markaları ile birçok spor dalına sponsorluk desteği de sağlıyor.

Bu kapsamda her yıl Antalya'da düzenlenen, Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, 2022 yılındaki yarışa katılan tüm takımları da Grand Park Lara'da misafir etmişti.

Dünyaca ünlü şampiyon bisikletçi Mathieu van der Poel'in 2019 yılında Corendon Circus takımı ile Tour of Antalya'da yarışmasını sağlayan Corendon Airlines, bisiklete sunduğu desteği Tour of Antalya ile sınırlı tutmuyor.

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'a sponsorluk desteği veren Corendon Airlines, bir sosyal sorumluluk kuruluşu olan Alman bisiklet takımı Bike Aid'e de sponsorluk katkısı sağlıyor. Bike Aid'de milli sporcu Halil Doğan da Corendon Airlines desteği ile yarışıyor.

Corendon Tur Operatörlüğü de geçtiğimiz yıllarda Hollanda ve Belçika bisiklet milli takımlarına da sponsorluk desteği sunmuştu.

Türk sporunun en büyük destekçilerinden Corendon Grubu; geçmişten bugüne, yurt içi ve yurt dışında Anadolu Efes Spor Kulübü, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FC. Nurnberg Futbol Takımı, Bike Aid Bisiklet Takımı, Türk Korfbol Milli Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Altınordu Futbol Kulübü, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İTÜ Basketbol Takımı, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ITU Honeybees Quidditch Takımı, ITU Ultimate Frizbi Takımı, Corendon-Circus Bisiklet Takımı, Hollanda Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda Milli Buz Hokeyi Takımı, Haarlem Corendon Kinheim Beyzbol Takımı, DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi, patika koşusu yarışları Salomon Cappadocia Ultra-Trail ve Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines ile profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya sponsorluk desteği vermişti.