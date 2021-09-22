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GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı

22.09.2021 19:09
GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla GSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla GSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen meclis toplantısının gündeminde sanayi üretimindeki değişim ve dijitalleşme çalışmaları, yeşil mutabakat, ihracat rakamları, sanayicilerin yaşadığı sorunlar, GSO'nun yeni projeleri, ülke ve küresel ekonomide yaşanan gelişmeler yer aldı.

"Dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsak yok olup gideriz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dijital dönüşümün önemine vurgu yaparak, dijitalleşme konusunun firmaların ve Gaziantep'in geleceği için büyük önem taşıdığını kaydetti. Tüm dünyanın farkında olsa da olmasa da dijital çağın içinde olduğunu belirten Konukoğlu, şunları dile getirdi:

"Geçmişte çağa ayak uyduramayanlar nasıl yok olduysa, hem sektörler hem işverenler hem de çalışanlar olarak bu çağın şartlarına ayak uydurmak zorundayız. Aksi takdirde çok geride kalır, yarının dünyasında yer alamayız. Her anlamda dikkatli olup fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Üretim süreçlerinde ve sürdürdüğümüz çalışmalarda bilgiyi paylaşarak başarılı olabiliriz. Gaziantep olarak dijital çağdaki değişime ayak uydurarak, birlik ve beraberlik içerisinde başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."

Gaziantepli sanayicilerin ve ihracatçıların koronavirüs salgınının neden olduğu olumsuz şartlara rağmen destan yazdığını ifade eden Konukoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan İlk 1000 İhracatçı Firma-2020 araştırmasının sonuçlarına baktığımızda pandemiye rağmen 73 firma ile üçüncü sırada yer almamızı sağlayan tüm sanayicilerimizle, ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemizin ve Gaziantep'imizin ekonomisine, istihdamına ve ihracatına katkı sunan her bir firmamızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şehrimizin ihracatçı ordusu her geçen yıl büyüyor ve ihracatta yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz."

"Sorunları her platformda gündeme getiriyoruz"

Sanayicilerin ve ihracatçıların sorunlarını yakından takip ettiklerini, kendilerine iletilen talep ve beklentilerin çözümü adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de hammaddede yaşanan sorunlar başta olmak üzere navlun, lojistik, konteyner, fiyat istikrarı, kurdaki dalgalanmalar ve finansman maliyetleri konularını her platformda gündeme getirdiklerini söyledi.

"Petkim piyasayı rahatlatacak adımlar atmalı"

Özellikle PETKİM'in fiyat uygulamalarını teknik detaylarıyla Ticaret Bakanlığı'na ilettiklerini ifade eden Ünverdi, "PETKİM A.Ş. piyasada hem üretici hem de satıcı konumunda bulunması sebebiyle ürün ve fiyat rekabetinde belirleyici aktör olarak yer almaktadır. Firma, son dönemde faaliyetlerinde özellikle ticari boyutunu öne çıkararak hem iç hem de dış piyasadan yüksek miktarda ürün toplamaktadır. Biz, PETKİM'in sadece iç piyasadan ürettiği malları satmasını istiyoruz. Dış piyasadan mal alıp satmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü kendi üretimlerini zaten yüksek fiyattan satıyor. Dış piyasadan mal ucuza kendisine gelse de onun fiyatını da kendi fiyatına çekiyor. PETKİM A.Ş. üretici vasfını öne çıkarmalı, ticari amaçlı alım işlemlerini sınırlandırarak piyasanın rahatlamasını sağlamalıdır" diye konuştu.

"Ayakkabı ihtisas OSB için çalışmalar sürüyor"

Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarının da hızla devam ettiğini ve önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Başkan Ünverdi: "Odamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED müracaatında bulunduk. ÇED süreci tamamlanma aşamasında olup askıya çıkmıştır. Askı süresinin tamamlanmasına müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imzaya sunularak onaylanacaktır. ÇED raporunun onaylanmasının ardından mera tahsis amacı değişikliği işlemi tamamlanacak, ÇED raporu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacaktır" şeklinde konuştu.

Yeşil mutabakat için geniş tabanlı oluşum

GSO iştiraklerinin çalışmaları ve oda tarafından hayata geçirilen projeler hakkında da bilgiler aktaran Ünverdi, verimlilik ve yalın üretim eğitimlerinin devam ettiği Model Fabrika'da dijitalleşme eğitimlerine başlandığını ifade etti. Gaziantep Sanayi Odası olarak firmaların Avrupa Birliği tarafından "AB Yeşil Mutabakatı" çerçevesinde oluşturulan kriterlere uygun üretim yapabilmeleri ve buna bağlı olarak ihracat engelleriyle karşılaşmamaları için çalışma başlattıklarını kaydeden Ünverdi, "Yeşil Mutabakat konusuyla ilgili Odamız öncülüğünde, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'ndan oluşan bir çalışma grubu kurduk. Konuyla ilgili Firmalarımız hazırlıklarını çalışma grubumuzla birlikte yapabilir ve firmalarını yeşil mutabakat kriterlerine hazırlayabilirler. Bu doğrultuda, yeşil mutabakat kriterlerinin tamamlanması, sertifika konusundaki sürecin etkin yürütülebilmesi için yarına hazır insan kaynağına ihtiyacımız var. Geleceğin yöneticilerinin yetişmesi anlamında TÜBİTAK ve SAHA İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye'nin en prestijli sektör odaklı eğitim programının ikincisini Gaziantep Sanayi odası olarak İstanbul ve Ankara ile birlikte gerçekleştireceğiz. Firma sahiplerimizi veya firmalarımızda görev yapan yöneticilerimizi programımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin ihracat rakamlarının yer aldığı Ekovizyon sunumu ve ardından meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı
GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı
GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı
GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı
GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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