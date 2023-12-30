Halkbank kredi kartları cirosunda TROY\'un payı hızla artıyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yerli kart TROY'un kullanım alanı ve yaygınlığının artırılması gerektiğini belirterek "Bugün itibarıyla toplam kredi kartı ciromuz içerisindeki TROY ödeme sisteminden geçen ciro oranı yüzde 13 seviyesine ulaştı. Halkbank olarak, kartın kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktayız." dedi.

Arslan, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, 2023'e "asrın felaketini" yaşayarak başladığını, 6 Şubat 2023'te 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen iki büyük deprem yaşandığını, 50 binin üzerinde yurttaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak milletin feraseti ve birlikteliği, devletin zamanında ve etkin müdahalesiyle bu süreci kısa sürede geride bırakarak süratli biçimde toparlanma yaşadıklarını söyledi.

Yılın ikinci yarısında ise seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla para ve maliye politikaları başta olmak üzere köklü önlemlerin hayata geçirilmeye başlandığını ifade eden Arslan, Türkiye ekonomisinde Orta Vadeli Program (OVP) ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda enflasyonla mücadelenin ön plana çıktığını ve bu mücadelenin istikrarlı ve başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

OVP doğrultusunda üretime, yüksek katma değerli yatırımlara, ihracata, istihdama ve kalkınmaya odaklanan ekonomi modelinin kısa sürede olumlu sonuçlar vermeye başladığını aktaran Arslan, enflasyonun çıpalanması ve enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesi adına faiz artışları, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmeyi beraberinde getirdiğini, bu dönemde de Halkbank'ın OVP ile uyumlu olarak selektif kredi politikası ile üreten, ihracat yapan ve istihdam oluşturan firmalara desteğine devam ettiğini belirtti.

2024'ün ikinci yarısından itibaren mali disiplini esas alan maliye ve para politikaları ile enflasyonda düşüş yaşanmasını beklediklerini ifade eden Arslan, rezervlerdeki artışın finansal istikrarı güçlendirdiğini, piyasalardaki kırılganlığa da son verdiğini söyledi.

Arslan, "Buna paralel olarak ülkemizin CDS seviyesi, seçim öncesindeki 720 baz puan seviyelerinden hızlı bir düşüş eğilimine girerek 283 baz puan seviyelerine kadar gerilemiştir. Bu gelişmeler sonrasında KKM'den çıkışın 2024'te de devam edeceğini öngörüyoruz. Ağustos ayında 3,4 trilyon lirayla zirveyi bulan KKM stokunun aralık itibarıyla 2,7 trilyona düşmüş olması önemlidir. Ekonomi yönetimimizin açıkladığı veriler de bu değerlendirmelerimizi destekler niteliktedir." diye konuştu.

"Bankacılık sisteminin güçlü yapısı TCMB para politikasının etkinliğini destekleyen en önemli faktörlerden"

Osman Arslan, eylül ayında açıklanan OVP doğrultusunda, fiyat istikrarını tesis etmek, mali disiplini sürdürmek ve enflasyonu orta vadede tek haneye düşürmek için güçlü yapısal reformları içeren kararlı adımlar atıldığını, sürdürülebilir büyümeyi, üretimi ve düşük enflasyonu önceleyen bu politika setinin istenen sonuçları verebilmesi için fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerinden taviz verilmeden kararlılıkla ilerleneceğini gördüklerini söyledi.

Finansal sistemin en önemli aracısı olan bankacılık sektörünün de makro politika kararlarına doğru tepki vermesi ve uyum göstermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, küresel anlamda var olan mevcut belirsizliklerin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda dışsal şoklara karşı finansal sistemin sağlığını korumak adına etkin risk yönetiminin en büyük öncelikleri olduğunu kaydetti.

Arslan, "Sağlam bilanço yapısına sahip olan sektörümüz, bu bakımdan parasal sıkılaştırma sürecinde faiz riskini başarıyla yönetmekte ve TCMB'nin dezenflasyon hedefiyle uyumlu olarak çalışmaktadır. Özetle, bankacılık sisteminin güçlü yapısı TCMB'nin para politikasının etkinliğini destekleyen en önemli faktörlerden birisi olarak öne çıkmaktadır." dedi.

"Sektörün kur riski bulunmamakta"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, BDDK'nin 2023'ün 10 aylık verilerine göre, sektörün pozitif bir performans sergileyerek geçen yılın aynı dönemine göre net karını yüzde 45 artırdığını bildirdi.

Tüm dünyada bankacılık sisteminin sağlıklı olup olmadığını ortaya koyan en belirgin göstergenin, sorunlu alacak oranı olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"2023'ün ilk 10 ayında sektörün takipteki alacaklarının toplam nakdi kredilere oranının geçen yıla kıyasla azalarak yüzde 1,54 seviyesine gerilemesi, Türk bankacılık sisteminin güvenilir ve güçlü olduğunun en açık kanıtıdır. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in TBMM'deki 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklif sunumunda da ifade ettiği gibi sektörün kur riski bulunmamaktadır. Yabancı para net genel pozisyonu 4,3 milyar dolar fazla vermektedir. Bankacılık sektörünün yurt dışı borçlarını çevirebilme kabiliyeti de yüksektir. Görüldüğü üzere, Türk bankacılık sektörü; güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve yeterli likidite düzeyiyle güçlü yapısını korumaktadır."

"Ülkemiz ekonomisine değer katan yatırımlara desteğimize devam edeceğiz"

Osman Arslan, Halkbank olarak, bu yıl Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikasını kendilerine rehber edinerek, 85 yılı geride bırakırken işletmelerinin finansmana erişimini de kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Esas gücünü halktan alan bankanın, 2023'ün 3. çeyreğinde aktif büyüklüğünü 2,2 trilyon TL'ye, toplam kredilerini 1,8 trilyon TL'ye taşıdığını, başta esnaf, kadın ve genç girişimciler olmak üzere KOBİ'lere ciddi anlamda destek verdiklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider KOBİ bankasıyız. Bugün itibarıyla nakdi ve gayrinakdi KOBİ kredilerimizin toplam tutarı 787 milyar TL'ye ulaştı. 2022 sonuna göre toplam artışımız yüzde 67 olarak gerçekleşti. Bugün itibarıyla nakdi KOBİ kredilerde pazar payımız yüzde 19,1'dir. 2022 sonunda yüzde 53 olan bireysel krediler hariç ticari nitelikli krediler içindeki KOBİ kredileri payımız ise bugün yüzde 56'ya ulaşmış durumdadır. Esnafımızla da geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir gönül bağımız var. Her zaman esnafımızın yanındayız. 2002'de 64 bin olan kredili esnaf sayımız, bugün 840 bine ulaşmıştır. 2002'den bugüne 4,1 milyon esnafımıza 443 milyar TL kredi kullandırdık."

"2021'de gündemimize aldığımız Üreten Kadınlar Yarışması ile kadın girişimcilere destek olmaya devam etmekteyiz. Bugüne kadar 213 bin kadın girişimciye 53 milyar TL finansal destek sunarak üretim ve istihdama katkılarını artırdık." diyen Arslan şöyle devam etti:

"Türkiye'de kadınların kullandığı her iki ticari krediden birinde imzamız bulunmaktadır. Bankamız tarafından kendi işini kurmak isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden girişimcilere sunulan kredi desteğimiz 24 milyar TL'ye, destek verdiğimiz girişimci sayısı ise 134 bine ulaşmıştır. Girişimcilik literatüründe 'Asansör Konuşması' olarak bilinen teknikten esinlenerek tasarladığımız 'Jet Luck' yarışmamızı da bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirdik. Yarışmada girişimciler yenilikçi iş fikirlerini en yaratıcı ve en etkili biçimde, 50 saniyelik bir asansör yolculuğunda anlattılar. Biz sadece kredi veren bir finansal kurum değiliz, aynı zamanda girişimcilerimizin hayallerine ulaşabilmeleri ve ülkemize katkı sağlamaları için fikri sermayemizi de seferber ediyoruz."

Arslan şunlara dikkati çekti:

"Halkbank olarak önümüzdeki dönemde bankacılık anlayışımızı; esnafı KOBİ'lere, KOBİ'leri büyük sanayi firmalarına, sanayi firmalarını da ihracatçı firmalara dönüştürecek, kadın ve genç girişimcilerimize destek vererek ülkemizde ve dünya çapında markaların oluşmasını sağlayacak şekilde belirledik. Ayrıca, nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK), reeskont kredileri gibi selektif kredilerin kullanımını ön planda tutmayı planladık. 2024'te de ülkemiz ekonomisine değer katan yatırımlara desteğimize devam edeceğiz."

"Aktif dijital müşteri sayımız 6,3 milyona, mobil uygulamalardan yararlanan kullanıcı sayımız 6,1 milyona ulaştı"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, yeni nesil bankacılık ekosisteminin, daha dijital ancak aynı zamanda daha müşteri odaklı olacağını öngördüklerini ifade ederek, yeni dijital ekosistemde, dijital kanallarını çeşitlendirerek kişiselleştirilmiş hizmetler sunan ve müşteri deneyimini iyileştiren bankaların rekabette öne çıkacağını söyledi.

Bu yılın başında temassız alışverişler için son teknoloji ile tasarlamış oldukları Paraf RingPay'in "Türkiye'nin giyilebilir ilk temassız ödeme aracı" olarak bankacılık ekosisteminde yerini aldığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Biz 'Gelecek Halkbank'ta' anlayışıyla 2024'e de iddialı biçimde hazırlanıyoruz. Her yaştan, her kesimden müşterimize sunduğumuz kişiselleştirilmiş hizmetler ile dijital bankacılığın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. 2023'te sektörümüzdeki bir diğer önemli değişim ise Açık Bankacılık ile hayatımıza girdi. Müşterilerimize tek bir ekran üzerinden diğer bankalardaki hesaplarını yönetebilme olanağı sağladık. Bununla beraber Halkbank olarak sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak oluşturulan dijital bir dünyada yerimizi aldık. Halkbank Metaversede, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile bankacılık hizmetlerimizden yararlanılabilmektedir."

"Metaverse evreninde açtığımız etkinlik merkezi de bu alanda bir ilk olma özelliği taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunan Arslan şöyle devam etti:

"Çocuk bankacılığı uygulamamız ile 18 yaşını doldurmamış çocuklarımız için ilk kez bankacılıkla tanışacakları, finansal okuryazarlığı öğrenecekleri, tasarruf bilincini aşılayan, eğitici ve eğlenceli bir uygulamayı hayata geçirdik. 2023'ün son çeyreği itibarıyla aktif dijital müşteri sayımız 6,3 milyona, mobil uygulamalardan yararlanan kullanıcı sayımız ise 6,1 milyon kişiye ulaşmıştır. Bununla birlikte yerli ödeme sistemimiz TROY'un kullanım alanının ve yaygınlığının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün itibarıyla toplam kredi kartı ciromuz içerisindeki TROY ödeme sisteminden geçen ciro oranı yüzde 13 seviyesine ulaştı. Halkbank olarak kartın kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktayız."

Arslan, Türkiye'de ödeme sistemlerinin çok hızlı gelişmesi ve bu alanda ihtiyaçların giderek artması nedeniyle Haziran 2022'de bağlı ortaklıkları haline getirmiş oldukları Platform AŞ'nin lisans onayı başvurusunu yaptıklarını, gelecek yıldan itibaren Platform AŞ aracılığıyla müşterilerine dijital cüzdan, elektronik para, elektronik yazarkasa ve POS gibi ürünleri sunarak ürün gamını daha da genişletmiş olacaklarını bildirdi.