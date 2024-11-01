Hatay'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hatay'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı

Hatay\'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı

Otokoç, Hatay'da 2. El bayisini açarak depremin ardından kente destek vermeyi hedefliyor.

01.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Otokoç 2. El bayisinin açılışı gerçekleştirildi.

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, "Otokoç 2. El" markasıyla bugün itibarıyla Türkiye çapında 34 lokasyonda hizmet verdiklerini söyledi.

Katma değerli hizmetlerle müşterilere her zaman yanında olduklarını hissettirdiklerini belirten Ekici, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra Türkiye'de 2023'te toplam 8,8 milyon, 2024 Ağustos ayı dahil 5,6 milyon satışın gerçekleştiği 2. el araç pazarında bu yıl yaklaşık 50 bin satış adediyle liderlik konumumuzu da sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının heyecanı ve enerjisiyle Otokoç Otomotivliler olarak biz de tıpkı Cumhuriyet gibi tüm faaliyetlerimizin merkezine insanı koyuyor, yalnızca şirketimizin değil, sektörümüzün, ülkemizin ve dünyamızın daha iyi özellikler kazanarak gelişmesi ve ilerlemesi için bir yüzyıla yakın süredir hiç durmadan çalışıyoruz. Bu çerçevede, Otokoç Otomotiv'in sektöründeki liderlik ve yönderlik konumunu daha da pekiştirecek atılımlarımız, 2. el sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejimiz doğrultusunda bayilik ağımızı büyütmeye devam ediyoruz."

Ekici, Hatay'da açtıkları bayinin, deprem felaketi nedeniyle zor süreçten geçen kente ve halkına da katkı sağlayacak bir dönemin başlangıcı olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Otokoç Otomotiv olarak Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketleriyle birlikte, bu felaketin etkilerini, sürdürülebilir şekilde ve uzun vadede giderecek hamleleri gerçekleştirmeyi görev edindiklerini ifade eden Ekici, "Otokoç 2. El Hatay bayimiz, ortaya koyacağı hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yüksek performansıyla, yurt genelinde açılacak yeni bayilerimiz için de son derece ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil edecek." dedi.

Ekici, açılışını yaptıkları bayinin temsilciliğini üstlenen Günay Otomotiv'in yöneticilerine teşekkür ederek, "Otokoç 2. El satış kanallarını 2024 sonuna kadar 20, 2026 yıl sonuna kadar 35, 2028 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 40'a yakın bayiye ulaştırarak her geçen gün daha da büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Küllerinden doğup eskisinden daha iyi noktaya gelecek"

Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen de 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketine dikkati çekerek, o süreçte Koç Topluluğunun kente yaptığı yardımları anlattı, açılışı yapılan tesisin de hayırlı olmasını temenni etti.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ise depremlerden etkilenen kentin küllerinden doğup eskisinden daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını belirterek, "Bu doğrultuda taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor. Bu nedenle hem bu tür açılışlarımız hem de sanayici ve iş insanlarımızın bizlerle uyum içinde hareket etmesi, şehrimizi çok daha kısa bir zamanda özlediğimiz noktaya getirecek." dedi.

Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, "Otokoç 2. El" markası altında 2022'den bu yana özenle seçilmiş bayileriyle başlattıkları bayilik ağlarını büyütmeye devam ettiklerini söyledi.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın değerli yatırımlarla tekrar eski günlerine döneceğine inançlarının tam olduğunu dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Birlik ve dayanışma ruhuyla bu zor günleri de atlatacak, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Hatay'ın yanı sıra Denizli, Mardin, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa, Malatya, Kocaeli, Erzurum ve Diyarbakır'da da Otokoç 2. El bayilerimizle hizmet veriyoruz. Yakın bir süre içinde Tekirdağ ve Çorum bayilerimiz de faaliyete geçecek. Potansiyel gördüğümüz tüm Türkiye coğrafyasında yayılımımızın devam edeceğine gönülden inanıyoruz. 2024'ün ilk 9 ayında 28 bin 309 ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. Otokoç 2. El olarak bu yıl yüzde 60'ın üzerinde büyüme sağlamayı hedefliyoruz."

Bayi sahibi Halef Günay da Otokoç 2. El bayiliklerinin hem Hataylılara hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kurdele keserek bayinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Otokoç Otomotiv, Yerel Haberler, Otomobil, Antakya, Ekonomi, Deprem, Otokoç, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.