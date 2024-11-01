Hatay\'da Otokoç 2. El Bayisi Açıldı

Ekonomi

Hatay'da Otokoç 2. El bayisinin açılışı gerçekleştirildi.

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, "Otokoç 2. El" markasıyla bugün itibarıyla Türkiye çapında 34 lokasyonda hizmet verdiklerini söyledi.

Katma değerli hizmetlerle müşterilere her zaman yanında olduklarını hissettirdiklerini belirten Ekici, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra Türkiye'de 2023'te toplam 8,8 milyon, 2024 Ağustos ayı dahil 5,6 milyon satışın gerçekleştiği 2. el araç pazarında bu yıl yaklaşık 50 bin satış adediyle liderlik konumumuzu da sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının heyecanı ve enerjisiyle Otokoç Otomotivliler olarak biz de tıpkı Cumhuriyet gibi tüm faaliyetlerimizin merkezine insanı koyuyor, yalnızca şirketimizin değil, sektörümüzün, ülkemizin ve dünyamızın daha iyi özellikler kazanarak gelişmesi ve ilerlemesi için bir yüzyıla yakın süredir hiç durmadan çalışıyoruz. Bu çerçevede, Otokoç Otomotiv'in sektöründeki liderlik ve yönderlik konumunu daha da pekiştirecek atılımlarımız, 2. el sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejimiz doğrultusunda bayilik ağımızı büyütmeye devam ediyoruz."

Ekici, Hatay'da açtıkları bayinin, deprem felaketi nedeniyle zor süreçten geçen kente ve halkına da katkı sağlayacak bir dönemin başlangıcı olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Otokoç Otomotiv olarak Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketleriyle birlikte, bu felaketin etkilerini, sürdürülebilir şekilde ve uzun vadede giderecek hamleleri gerçekleştirmeyi görev edindiklerini ifade eden Ekici, "Otokoç 2. El Hatay bayimiz, ortaya koyacağı hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve yüksek performansıyla, yurt genelinde açılacak yeni bayilerimiz için de son derece ilham ve cesaret verici bir örnek teşkil edecek." dedi.

Ekici, açılışını yaptıkları bayinin temsilciliğini üstlenen Günay Otomotiv'in yöneticilerine teşekkür ederek, "Otokoç 2. El satış kanallarını 2024 sonuna kadar 20, 2026 yıl sonuna kadar 35, 2028 yılı sonuna kadar ise kademeli olarak toplamda 40'a yakın bayiye ulaştırarak her geçen gün daha da büyümeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Küllerinden doğup eskisinden daha iyi noktaya gelecek"

Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen de 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketine dikkati çekerek, o süreçte Koç Topluluğunun kente yaptığı yardımları anlattı, açılışı yapılan tesisin de hayırlı olmasını temenni etti.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ise depremlerden etkilenen kentin küllerinden doğup eskisinden daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını belirterek, "Bu doğrultuda taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor. Bu nedenle hem bu tür açılışlarımız hem de sanayici ve iş insanlarımızın bizlerle uyum içinde hareket etmesi, şehrimizi çok daha kısa bir zamanda özlediğimiz noktaya getirecek." dedi.

Otokoç Otomotiv 2. El ve Filo Operasyonları Lideri Birkan Çalışkan, "Otokoç 2. El" markası altında 2022'den bu yana özenle seçilmiş bayileriyle başlattıkları bayilik ağlarını büyütmeye devam ettiklerini söyledi.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın değerli yatırımlarla tekrar eski günlerine döneceğine inançlarının tam olduğunu dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Birlik ve dayanışma ruhuyla bu zor günleri de atlatacak, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Hatay'ın yanı sıra Denizli, Mardin, Gaziantep, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa, Malatya, Kocaeli, Erzurum ve Diyarbakır'da da Otokoç 2. El bayilerimizle hizmet veriyoruz. Yakın bir süre içinde Tekirdağ ve Çorum bayilerimiz de faaliyete geçecek. Potansiyel gördüğümüz tüm Türkiye coğrafyasında yayılımımızın devam edeceğine gönülden inanıyoruz. 2024'ün ilk 9 ayında 28 bin 309 ikinci el araç satışı gerçekleştirdik. Otokoç 2. El olarak bu yıl yüzde 60'ın üzerinde büyüme sağlamayı hedefliyoruz."

Bayi sahibi Halef Günay da Otokoç 2. El bayiliklerinin hem Hataylılara hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kurdele keserek bayinin açılışını gerçekleştirdi.