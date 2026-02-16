Havacılık Endüstrisi Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Havacılık Endüstrisi Çalıştayı Başladı

Havacılık Endüstrisi Çalıştayı Başladı
16.02.2026 13:00
3. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı, yerli üretimi güçlendirmek için toplandı.

SAHA İstanbul koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kümelenme desteği kapsamında yürütülen Milli Havacılık Endüstrisi Kümelenmesi - SAHA MİHENK faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen "3. Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı", "Kalitede Birlik, Rekabette Güç" temasıyla başladı.

ASELSAN ÇELİKKUBBE Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay, havacılık sanayisinde yerli ve milli üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, kuruluşların ulusal ve uluslararası tedarik ekosistemine entegrasyonunun hızlandırılması ve sürdürülebilir rekabet seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle sektörün temel paydaşlarını bir araya getirdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, açılış konuşmasında, sektörün gelişimine dikkati çekerek, "Türkiye havacılıkta artık takip edilen ülke durumuna geçti. Havacılık başarılarını sürdürebilmek için kalite ve müşteri memnuniyeti esas olacak. Türkiye'nin milli havacılık takımı olarak burada birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Akyol, Türkiye'nin savunma sanayisinde başarılı bir yılı geride bıraktığını belirterek, "Bayraktar KIZILELMA'nın hava-hava atışını gerçekleştirdik. 5. nesil uçağı yapabilen birkaç ülke arasındayız. Türkiye havacılıkta artık takip edilen ülke durumuna geçti. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da yapılamayan işleri dünyaya gösterdiğimiz süreçler olmaya devam edecek." diye konuştu.

SAHA İstanbul'un 350'den fazla havacılığa çalışan üyesi olduğunu vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"Tüm firmalarımız bu geniş ekosistemi ile güçlü ve bunu büyütme hedefinde. ASELSAN bu sene 2 milyar dolardan fazla ihracat sözleşmesi yaptı, 4 milyar dolar yurt içindeki KOBİ'lere iş siparişi açtı. Bu başarılarda Savunma Sanayii Başkanlığı ve SAHA İstanbul'un yaptığı bu koordinasyonun büyük katkısı var. Millileştirme sürecinde Türkiye'nin milli havacılık takımının tamamının büyük katkısı var. Önce ekosistem oluştu, sonra ihracat geldi, sonra daha önce yapılamayan, örneğin insansız bir uçağın deniz aracından havalanması konusunu Türkler olarak biz dünyaya gösterdik."

"Dünyada en büyük, kuvvetli ve dinamik tedarik zincirlerinden biri"

ROKETSAN Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci, kümelenme olarak üyelerinin uluslararası havacılık sektörüne entegrasyonunu sağlamayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

SAHA İstanbul'da temsilini yaptıkları üyelerin uluslararası havacılık entegrasyonunu çok önemsediklerini dile getiren İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada en büyük, kuvvetli ve dinamik tedarik zincirlerinden biri sizler sayesinde ülkemizde mevcut. Ülkemizde yer alan küçük ve orta ölçekli firmalarımız hem çok ciddi bir katma değer üretiyor hem de yeteneklerini her geçen gün arttırıyorlar. SAHA İstanbul'da hedefimiz Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olarak üyelerimizin uluslararası kalite standartlarıyla uluslararası havacılık sektörüne entegrasyonu sağlamak ve onların gelişimine katkıda bulunmak. Bugünkü çalıştayda bu amaca yönelik atılacak her bir adım Türkiye'nin havacılık ve uzay sektörüne ciddi katkı sağlayacaktır."

Aynı hedefe yönelmek başarıyı getiriyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı İhsan Kaya, havacılık sektöründe kümelenme yaklaşımının sektörün bölgesel ve uluslararası gelişimine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Savunma ve havacılık sanayisinin yüzde 80'in üzerinde yerliliğe ve 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaştığına işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Burada elde edilen başarının ortaya çıkmasında sektörün bütün bileşenlerinin, özellikle kümelenme yapısı içerisinde yer alan firmaların aynı hedefe etkili şekilde yönlendirilmesinin, ortak hareket edilmesinin büyük bir önemi var. Bu açıdan hem kümelenme yaklaşımının hem de bu çalıştayların çok değerli katkıları oluyor. SAHA kümelenmesi 1300 civarında, havacılık özelinde 350 civarında üyesi olan, hem Türkiye hem Avrupa'nın en büyük kümelenmelerinden. Savunma Sanayii Başkanlığı açısından paydaşları sıralarken sadece ana yüklenici firmalarımız değil, alt yüklenicilerimizin, üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin, KOBİ'lerimizin ve kümelenmelerimizin çok etkin şekilde yol almaya çalıştığı bir oluşumdan bahsediyoruz."

Kaya, seri üretim süreçlerinin bu çalıştay kapsamında ele alınmasının ve buna dair bir yol haritasını ortaya konmasının çok değerli olacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, savunma ve havacılık sanayisinde ulaşılan yüksek yerlilik oranının artık ekonomik değere ve ölçeğe dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Finansman tarafında ise kapsamlı destek paketlerinin devreye alındığını aktaran Coştu, yatırım taahhütlü avans kredisi programı kapsamında 500 milyar liralık bütçenin sanayi ekosistemine sunulduğunu söyledi. Coştu, "Savunma sanayi özelinde ise 150 milyar liralık bir yatırımı 55 milyar liralık kredi imkanıyla destekliyoruz. Geçmişte olduğundan daha yüksek bir yoğunlukla proje bazlı destek mekanizmamızı sektörümüzün istifadesine sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 100 milyar liranın üzerinde yeni bir kredi hacminin KGF desteğiyle sektörün kullanımına açılacağını bildiren Coştu, yatırım başına 300 milyon liraya varan hibe destekleriyle üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da askeri fabrikaları, tersaneleri ve tedarik faaliyetlerini kapsayacak şekilde her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
