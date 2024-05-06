Havaların Isınmasıyla Bahçe ve Balkon Mobilyası Satışları Hareketlendi

Ekonomi

Havaların ısınmasıyla bahçe ve balkon mobilyası satışları da hareketlendi.

Geçen yıl toplam mobilya ihracatı 5,15 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bunun 183,9 milyon dolarını bahçe mobilyaları oluşturdu.

Bahçe mobilyası ihracatında Almanya, İngiltere, Polonya, İrlanda, İspanya, Azerbaycan ve Kazakistan öne çıkan pazarlar oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, tüketicilerin artık dış mekan tasarımlarına çok fazla önem verdiğini söyledi.

Güleç, havaların ısınmaya başlamasıyla bahçe mobilyası satışlarında da hareketlenmelerin başladığını dile getirerek, "Normalde bu süreç perakende satışlarında mayıs sonu olup okulların kapanmasıyla daha yoğun bir hale bürünürken, iklim krizi kaynaklı havaların erken ısınması ve insanların bahçelerinde daha çok vakit geçirmeye başlamasıyla daha da geriye çekildi." dedi.

Güzel bir bahçeye ya da geniş bir balkona sahip tüketicilerin dış mekan mobilyalarına ilgisinin yüksek olduğunu anlatan Güleç, "Balkonu küçük olsa da yaşam alanını güzelleştirmek isteyenler de çeşitli bahçe mobilyaları ile kendilerine şık alanlar oluşturuyor. Bu nedenle her yıl baharın sonuna doğru tüketicilerin bahçe mobilyalarına yoğun bir ilgisi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Bahçe mobilyalarında toplu kullanım alanlarında genellikle koyu renklerin, evlerde ise daha çok açık renklerin tercih edildiğinin altını çizen Güleç, 2024'ün bahçe mobilyaları trendleri arasında yeşil, kahverengi, beyaz ve krem ile mavi tonlarının yanı sıra masif ahşap, ip örgü ve paslanmaz çeliğin kullanıldığı ürünlerin öne çıktığını anlattı.

"Bahçe ve balkon mobilyalarına en çok ilgi Ege ve Akdeniz bölgelerinden"

Ahmet Güleç, yazlık bölgeler olması sebebiyle bahçe ve balkon mobilyalarına ilginin en çok Ege ve Akdeniz bölgelerinden olduğunu belirterek, Marmara Bölgesi'nin de bahçe mobilyalarına yoğun ilgi gösterdiğini, bunların İzmir, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirler ve tatil beldelerinde de yaygın olarak tercih edildiğini dile getirdi.

Güleç, bölgelere göre tercih edilen renk ve desenleri şöyle anlattı:

"Bahçe mobilyalarında tüketicilerin ihtiyaçlarına, trendlere ve uygulama alanlarına göre ürünler, renkler ve desenler değişiklik gösteriyor. Örneğin Marmara Bölgesi'nde genellikle klasik ve modern tarzda mobilyalar tercih edilirken, renklerde nötr tonlar, kahverengi tonları, bej ve gri gibi renkler ön plana çıkıyor. Burada düz veya geometrik desenlerin tercih edildiğini görüyoruz. Ege Bölgesi'ne baktığımız zaman rahat ve bohem bir tarzın öne çıktığını görüyoruz. Bölgede yaşayan tüketiciler beyaz, krem, mavi ve yeşil gibi açık renkleri daha çok tercih ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde canlı ve renkli mobilyalar tercih ediliyor. Renk olarak da mavi, turkuaz, sarı ve kırmızı ön planda oluyor."

Geçen yıl toplam mobilya ihracatının 5,15 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Güleç, bu rakamın 183,9 milyon dolarını bahçe mobilyalarının oluşturduğunu kaydetti.

Güleç, 200 ülkeye bütün kategorilerde mobilya ihracatı yapıldığını, bahçe mobilyası ihracatında ise Almanya, İngiltere, Polonya, İrlanda, İspanya, Azerbaycan ve Kazakistan pazarlarının öne çıktığını sözlerine ekledi.

"Ahşap tonları, krem ve antrasit renkler ön planda"

Modoko Başkanı Koray Çalışkan da bahçe mobilyası talebinde son iki yılda artış yaşandığını belirtti.

Üretimde ve ihracatta ülkeler bazında bakıldığında Vietnam, Çin ve Endonezya'nın ön plana çıktığını ifade eden Çalışkan, "Son yıllarda, bahçe mobilyaları özelinde en fazla tercih edilen mobilyalar ise koltuk ve masa takımları oldu." diye konuştu.

Çalışkan, getirilen ek gümrük vergileriyle bambu gibi Türkiye'de yetişmeyen ürünlere alternatif olarak geliştirilen plastik, ağaç, demir gibi malzemelerle üretimin artması, salgın süreciyle üretimin Çin'den kaymaya başlamasıyla mobilya sektöründe dünyada önemli bir güce kavuşan Türkiye'nin, bahçe mobilyası kısmında da pazar payını artırdığını vurguladı.

Çalışkan, bu yılın bahçe mobilyaları trendleri arasında özellikle doğal malzeme tasarımların ön planda olduğunu belirterek, "İreko, teak, ahşap, alüminyum ve makrome gibi malzemeler öne çıkıyor. Bu trendin arkasındaki faktörler arasında, tüketicilerin dış mekanlarda iç mekan konforunu yaşama isteği sayılabilir. Renkler açısından ahşap tonları, krem ve antrasit renkler ön planda." ifadelerini kullandı.

"Tüketiciler, bahçe ve balkon mobilyaları seçerken özellikle dış mekan kullanımına uygun olmasına dikkat ediyor"

Koray Çalışkan, bahçe mobilyalarında asıl satış ivmesinin salgınla yakalandığını vurgulayarak, bahçe mobilyaları sektörünün istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Tüketicilere bahçe ve balkona yönelik mobilya seçimleriyle ilgili önerilerde bulunan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, bahçe ve balkon mobilyaları seçerken özellikle dış mekan kullanımına uygun olmasına dikkat ediyorlar. Kullanılan materyalin dayanıklı malzemeler, kolay bakım ve temizlik imkanı da önemli tercih sebepleri arasında. Ayrıca konfor ve ergonomi de tüketicilerin dikkat ettiği önemli özellikler arasında yer alıyor. Rahat oturma alanları ve fonksiyonel tasarımlar, tüketicilerin mobilya seçimlerinde belirleyici olabilir."