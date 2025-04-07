Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek\'ten Ekonomi Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmediğini söyledi. Şimşek, enflasyonun net bir şekilde düştüğünü ifade etti. Dış ticaretteki gelişmelere ilişkin Şimşek, "Göreceli olarak daha az etkileneceğiz, bizde belirleyici olan iç pazardır." dedi.

07.04.2025 11:19
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da IV. Tarım Orman Şurası "Tarım Ekonomisi Atölyesi" programında konuştu.

Bakan Şimşek, Trump'ın dünya borsalarını sarsan gümrük vergileri kararına ilişkin, "İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz. Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre düşük. GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz. Bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır. Bizim ABD ve AB dışı toplam 54 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatı yüzde 68'i bu ülkelere gidiyor. İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın ve dost ülkelere gidiyor." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALDIK"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'de brüt borcun milli gelire oranı yüzde 93 seviyesinde, dünya ortalamasının çok altında.

Programımızın bir hedefi var; sürdürülebilir yüksek büyüme ve adil dağılımı, bu hedefe ulaşmak için fiyat istikrarı, yani enflasyonun tek haneye indirmek ve mali disiplin hedefliyoruz.

Programın özü kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm programı.

Ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya olduğumuz ortada ama önce enflasyonu kontrol altına aldık. Kontrol dönemiydi, 2024 ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine girdik.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Dezenflasyonda başarı var, programa yakın gidiyor. Son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmüyorum.

Hizmet enflasyonunda katılık var, kiralarda yüzde 25 üst limitini artırdık, eğitimde müdahalemiz söz konusu değil.

Net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir.

Bütçe açığını bu sene düşürmeyi hedefliyoruz, büyümede öngördüğümüzden daha fazla yavaşlama olabilir.

Liradaki yüzde 3-3,5 civarındaki bir değer kaybı dolara karşı, sınırlı bir etkisi nisan ayında olabilir. Ama orta vadeli 1 yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir.

En büyük önceliklerimizden biri gıda arzı. Programın en önemli boyutlarından biri budur. Gıda arz zincirinin ve lojistiğinin etkinleştirilmesi çok önemli bir başlık.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Cari açığın artmasını bekliyoruz. Dünyadaki gelişmelerden dolayı petrol fiyatları çöktü, petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa cari açık sorunu olmayacak.

Türkiye, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten en olumlu etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

2024 yılında bir milyona yakın net yeni istihdam oluşturduk. İşsizlik oranları hızlı bir şekilde düşüyor. Erkekler için işsizlik oranı tarihin en düşük seviyesinde.

Bu program sayesinde kırılganlıkları azalttık, iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığı artırdık.

REZERV TEPKİLERİNE YANIT

Eleştiriyorlar rezervler neden kullanılıyor. Rezerv şoklara karşı tampondur, tabiki rezervler kullanılmak üzere biriktirilir.

Kur korumalı mevduat, Türkiye için önemli bir koşullu yükümlülüktü. Bunu azaltmak Türkiye'ye ilişkin belirsizlikleri azaltmak anlamına gelir.

22 milyar doların altına düşürdük, KKM'den çıkış piyasalarda oynaklık ve sorun yaratmadan program sayesinde başarılı bir şekilde sağlanıyor.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİNDE ARTIŞ

Bu son artışı 1-2 haftalık oynaklığa bağlayanlar var. Hayır, son 3-4 güne bakın ABD'nin açıkladığı korumacılık tedbirleriyle birçok ülkenin CDS'i bizden daha fazla arttı. Bize benzer ülkelere göre çok iyi bir performans ortaya koyduk

Enerjide dışa bağımlılığımız önümüzdeki yıllarda çok önemli bir şekilde düşecek.

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Mehmet Şimşek, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uuu bbb:
    sen yalanını akplilere anlat 2 1 Yanıtla
  • k K:
    isleri yalan Dolan enflasyonnun Yukari ciktiginjn kaniti daha 2 gûn ônce elektirige nedensiz %25 zam yapmanizdir. 0 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Alamanyaaaaa bizi kıskanıyor ucuyoruzzzzzzzz 0 0 Yanıtla
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