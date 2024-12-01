Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular - Son Dakika
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Ekonomi

Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular

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İstanbul Silivri'de bir market açılışa özel indirimler ve bin TL'lik hediye çeki kampanyası düzenlendi. Kampanyayı duyan vatandaşlar, gece boyunca marketin önünde çadır kurarak bekledi. Sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, hediye çeklerini aldıktan sonra markete akın etti.

01.12.2024 17:47  Güncelleme: 18:17
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İstanbul'un Silivri ilçesinde bir market açılışında verilecek bin TL'lik hediye çeki için vatandaşlar akşamdan çadır kurup bekledi. Özel indirimlerden yararlanmak isteyenler de yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

"GECE GELİP ÇADIR KURDULAR"

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir market zincirine ait şubenin açılışına özel yüzde kırk indirim ve bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki kampanyasını duyan vatandaşlar gece gelip marketin önünde çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik Hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti. Açılış ile birlikte markete giren vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandı. Çoğunlukla gıda ve mutfak ürünlerini tercih eden vatandaşlar, kasap reyonlarını adeta yağmaladı. Yaşanan yoğunluk kameralara yansırken, onlarca metre uzayan alışveriş sırası dron ile havadan görüntülendi.

Hediye çekini duyan koştu: Geceden gelip çadır kurdular

"DAHA ÇOK TEMEL İHTİYAÇ GIDALARINI ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kampanyalardan yararlanmak için akşam gelip marketin önünde çadır kuran bir vatandaş, "Öncelikle kişi başı bin TL'lik bir hediye çeki var ve ayrıca içeride harici çekilişler olacakmış, kampanyalar olacakmış, bunun için de buradayız. Hediye çekimimizi alacağız. Sabah erkenden sırada çok fazla insan olacağını düşünüyoruz, biz yani güzel bir vakit geçirelim hediye çekimizi alalım istiyoruz" dedi.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Doğan Altun, "Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz" dedi.

Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular

"ALLAH GERİDE KALANLARA YARDIM ETSİN"

Uzun bir bekleyiş sonrasında alışveriş yapmak için hediye çeki alan Hatice Tiryaki, "Güzel, hayırlı olsun Silivri halkına, burası bizim için çok iyi oldu. Çocuğumla geldim onun isteklerine göre alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de geldim bu saate kadar bekledim. En son abi saydığımda 300 kişi vardı şuanda bilmiyorum. Allah geride kalanlara yardım etsin" şeklinde konuştu.

Market önündeki kalabalık kısa süre sonra binlerce kişiye ulaştı. Kuyruğu aşarak hediye çeki alan ve markete girmeyi başaran müşterilerden Hüseyin Özgün, "Valla sevindik bu kadar beklemeye göre güzel oldu. İnşallah güzel bir alışveriş yapacağız. Sabah saat 07.00'de beri buradayız bekliyoruz. Aldık çekimizi ev ihtiyaçlarımızı göreceğiz çay, şeker, un her şeyi alacağız Allah'ın izniyle" diye konuştu.

Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular

"60 BİN ÇEŞİT ÜRÜNÜMÜZÜN HEPSİNDE KAMPANYALARIMIZ GEÇERLİDİR"

Açılış ve yoğunluk hakkında konuşan market pazarlama müdürü Uğur Ekiz, "9'uncu şubemizin açılışını gerçekleştirdik şuanda 40 bin metrekarelik alışveriş alanımızda 60 bin çeşit ürün yelpazesiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Silivri'deki bu mağazamıza özel büyük açılış diye bir kampanya yaptık. İlk bin kişiye bin TL'lik hediye çeki dağıtıyoruz. Açılıştan bir gün öncesinde buraya çadırlarla kamp kurmuşlardı. Şu anda da kalabalığı görüyorsunuz çok sıra var, uzun kuyruklar oluştu. Açılışımıza özel yüzde 40'a varan indirimlerimiz de var. Tüm ürünlerimizde indirimlerimiz geçerlidir. Burada ürün yelpazemizi biraz daha geniş tuttuk, bahçe mobilya ve hırdavat ve benzeri ürünleri de ekledik. 60 bin çeşit ürünümüzün hepsinde kampanyalarımız geçerlidir"dedi.

Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular
Kaynak: İHA

İstanbul, Silivri, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hediye çeki izdihamı: Geceden gelip çadır kurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasan Arguner:
    Demekki filistinde hatay depremide marmara depremide bu millete ders olmadı hala boğaz ve akp eleştirme prşindeler ozaman allah daha da sınar bu insanlari NET.... 0 2 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ne kadar saçmalık ne kadar rezillik 0 0 Yanıtla
  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    Yaşasın akp 0 0 Yanıtla
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