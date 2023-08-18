Hükümetin zam teklifinden memnun kalmayan memurlar için 6 yeni düzenleme geliyor - Son Dakika

Hükümetin zam teklifinden memnun kalmayan memurlar için 6 yeni düzenleme geliyor

Son Güncelleme: 18.08.2023 09:54

Memur ve memur emeklisi, hükümetin yeni zam teklifinden memnun olmasa da pazarlık masasında bir dizi kazanımlar da elde etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni dönemde memurlara 3600 ek gösterge, disiplin affı, görevde yükselme, hac izni, TOKİ konutlarında öncelik ve engelli memura lojman kolaylığı gibi 6 yeni hak tanınacağının müjdesini verdi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar dün üçüncü kez bir araya geldi. Hükümet, 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 36 zam teklif etti. Rakam memurları memnun etmese de kamu çalışanları pazarlık masasında 6 yeni kazanım elde etti.

MEMURA YENİ HAKLAR

Dünkü toplantıda hükümetin yeni zam teklifini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara tanınacak yeni hakları da sıraladı. Bakan Işıkhan, "Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim." dedi.

Memur, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümetin zam teklifinden memnun kalmayan memurlar için 6 yeni düzenleme geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümetin zam teklifinden memnun kalmayan memurlar için 6 yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
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