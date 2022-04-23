İHBİR, 25 Nisan'da seçime gidiyor - Son Dakika

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 25 Nisan Pazartesi günü olarak belirlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu ile yeni yönetimini ve başkanını belirleyecek.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Soyyiğit Gıda Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit'in de adaylığını açıkladığı İHBİR Seçimli Olağan Genel Kurul 25 Nisan Pazartesi günü yapılacak. 2018 yılı itibariyle yönetimde olan ve yeni başkan adayı olarak açıklamalarda bulunan Aydın Soyyiğit, tüm hazirun ve üyelere saat 14.00'da Yenibosna'daki Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşecek olan seçimde oy kullanmaları için çağrıda bulundu.

"İHBİR YÜKSELEN GÜÇ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Aydın Soyyiğit açıklamasında, "İHBİR yükselen güç olmaya devam ediyor" diyerek seçim günü ile ilgili, "2022 yılında yeni bir seçim dönemine girdik. Yapmış olduğumuz başarılı çalışmaları umarım bu dönem de taçlandırarak devam etmek istiyoruz. Seçim dönemini takvime göre en uygun zaman olarak 25 Nisan Pazartesi olarak belirledik. Normal şartlarda iki gün belirtmeniz gerekir. Pazar ve pazartesi gününe denk geliyordu. İlk gün pazar günü yani insanların tatil gününe denk geldiği için insanlar dinlensin, aileleri ile zaman geçirsin ve seçime tam katılım sağlayabilsin diye pazartesi gününü uygun gördük. Tüm hazirunumuzu ve üyelerimizi seçime bekliyoruz. İnşallah İHBİR'imize, birliğimize layık, çok güzel bir seçim atmosferi olacak. Seçim günü herkesi genel kurulumuza bekliyoruz" dedi.

"YENİ YÖNETİME ETİ DE DAHİL OLDU"

Aday yönetim kuruluna ETİ firmasını da dahil ettiklerini aktaran Soyyiğit, "Yeni yönetimimiz marka isimlerden ve sektörde 50 yılı aşkın var olan firmalardan oluşmaktadır. Yönetim ekibimiz çok vizyoner ve ihracat deneyimleri oldukça fazla. Güçlü yönetim kadromuza ayrıca ETİ firmamızı da ekledik. Yani İHBİR yükselen güç olmaya devam ediyor. Ülkenin ihracatını artırma anlamında önemli bir köprü" şeklinde konuştu.

"YENİ HEDEF YİNE İKİ KATI İHRACAT"

Yönetim olarak devam edilmesi durumunda ihracat rakamlarını yine iki katına çıkaracaklarını söyleyen Soyyiğit, "Yine iki katı diyerek yeni dönemde kendimize minimum 7 milyar dolar ihracat hedefi koyduk" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA TÜM DÜNYANIN İLGİ GÖSTERECEĞİ GIDA FUARI YAPACAĞIZ"

Soyyiğit, "Sektörümüzün önemli bir sorunu olan ve birlik üyelerimizi rahatsız eden; aynı tarihte aynı sektörde fuarların yapılması konusunda bakanlığımızla yaptığımız ısrarlı görüşmeler neticesinde, bundan böyle aynı tarihte aynı sektörde birden fazla fuarın yapılmaması konusunda önemli adımlar attık. İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Sial ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye'de de olmasın diye yola çıktık. İstanbul'u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız" diye konuştu.

"4 MİLYAR İNSAN ÜYELERİMİZİN ÜRÜNLERİNİ İZLEYECEK"

Film projesine ilişkin bilgiler de veren Soyyiğit, ""Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak. Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız" dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN HER SENE 100 İHRACAT NEFERİ YETİŞTİRECEĞİZ"

"İHBİR olarak dış ticaretin geliştirilerek yaygınlaştırılmasının önemli bir unsur haline geldiği günümüzde sektörümüzde hem sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli oluşturmak hem de istihdam sağlamak amacıyla üniversite iş birliklerine çok önem veriyoruz" diyen Soyyiğit, "Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkanı sunacağız. Böylelikle sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Soyyiğitin başkan adayı olduğu yönetim kurulunun aday listesi üyeleri de şu şekilde:

Yavuz Altun - Altunlar Gıda

Mehmet Göksu- Seyidoğlu Gıda

Erdinç Ayhan - Eti Gıda

Mücahit Yıldız - Tibet

Işılay Reis Yorgun - Reis Bakliyat

Buse Tellioğlu - Tellioğlu Food

Yakup Çebi -Ercikek Gıda

Kadir Emin Dindar -Merter Helva

Mustafa Başar - Kervan Gıda

Yakup Özgür - Özgürler Şekerleme

Osman Taşkaldıran - Turkey Frozen Foods Group