İhracatçılar rotayı gübrede Brezilya'ya, orman ürünlerinde İngiltere'ye çevirdi

Antalya, Isparta ve Burdur'daki gübre ve orman ürünleri sektörlerindeki firmalar, ihracatı artırmak amacıyla Brezilya ve İngiltere'ye açılıyor.

Yılı 2,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince, gelecek yıl ihracatı artırmak için farklı sektörlerde farklı ülkelere yönelik ticari heyetler oluşturuluyor. Daha önce maden sektöründe Güney Afrika'ya yönelik bir ticari çalışma içine giren Birlik, gübre için Brezilya'ya, ağaç ve orman ürünleri için ise İngiltere'ye rotasını çevirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgede 25 sektörde ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölge ihracatında hem miktarı hem de ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştay yaptıklarını anımsatan Çavuşoğlu, bu doğrultuda sektör bazında pazarlara yönelik ticari heyet çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.

Bölgenin potansiyeli yüksek ancak ihracatı istenilen ölçüde olmayan sektörler bazında bir irdeleme yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Ağaç ve orman ürünlerinde İngiltere'yi hedefledik. İngiltere, mobilya ve ağaç ürünlerinde dünyanın çok ciddi ithalatçı ülkesi konumunda, oraya bir heyet gönderiyoruz." dedi.

İngiltere'ye yönelik bu sektördeki satışın çok düşük olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ziyaretin mart sonu gibi planlandığını kaydetti. Şu anda firmalarda talepleri aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "İlk aşamada, bölgeden İngiltere'ye mobilya ve orman ürünleri ihracatı için minimum 100 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bunu gerçekleştirebilirsek, daha büyük hedeflere koşacağız." diye konuştu.

Brezilya'ya gübre satılacak

Çavuşoğlu, gübre alanında da yaptıkları çalışma neticesinde en büyük hedef pazar olarak Brezilya'yı belirlediklerini kaydetti.

Bu ülkeye yönelik de ticari heyet çalışması yapmaya karar verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Brezilya'ya işlenmiş gübre olarak hemen hemen hiç ihracatımız yok. Dünyanın da en büyük ithalatçılarından biri. Orayı hedefliyoruz. Brezilya, ürün anlamında bize çok rakip değil. Güney Amerika'da olduğu için bizimle farklı mevsimlerde üretimleri var. Bu anlamda orayı önemsiyoruz. Yapacağız her satış önemli, çünkü sıfır ihracatla başlıyoruz. Minimum 10 milyon dolarlık hedefle yola çıkıyoruz, kısa sürede rakamı hızlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz."

Ticari heyet için firmalarla görüş alışverişleri yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, yaklaşık 3 ay içinde ziyareti gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Gübre olarak çok ciddi potansiyele sahip olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Özellikle bölge olarak Antalya, Türkiye'nin gübre üretiminin ciddi bir kısmını yapıyor, yüzde 70-80 diyebilirim, üretim anlamında." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, hem ürünü hem de pazarı çeşitlendirip, ülke ekonomisine daha fazla döviz girdisi sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.