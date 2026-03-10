İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı - Son Dakika
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
10.03.2026 12:12
Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, İran-İsrail gerilimi sürerken altın fiyatlarında dalgalanmanın devam ettiğini belirterek savaşın sona ermesinin ardından yükseliş yaşanabileceğini, ancak zirve seviyelerinin ardından sert düşüşlerin de görülebileceğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 10'uncu gününe girilirken küresel piyasalarda dalgalanma sürüyor. Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak savaş sonrası yeni bir yükseliş dalgası yaşanabileceğini söyledi.

ALTINDA DALGALI SEYİR

Altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izlediğini belirten İslam Memiş, geçen hafta pazartesi günü altının 5.420 dolar seviyesinde olduğunu, ardından fiyatların 5.080 dolar seviyesine kadar gerilediğini ifade etti. Bu düşüşün ardından altının yeniden toparlanarak 5.200 dolar seviyesine doğru hareket ettiğini belirten Memiş, piyasada önemli alım fırsatlarının oluştuğunu söyledi.

"ALTIN HALA UCUZ"

Altın tarafında geçen hafta oluşan alım fırsatlarının halen devam ettiğini dile getiren Memiş, kendi değerlendirmesine göre altının hâlâ ucuz kaldığını ifade etti. Memiş, küresel riskler, savaş ortamı ve enflasyon beklentilerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen önemli faktörler olduğunu vurguladı.

SAVAŞ SONRASI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarının yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, savaşın sona ermesinin ardından altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası görülebileceğini söyledi. Memiş, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin kalıcı olmadığını ve yatırımcıların bu düşüşleri fırsat olarak değerlendirebileceğini belirtti.

ONS VE GRAM ALTIN İÇİN ZİRVE TAHMİNİ

Yıl sonu beklentilerini de paylaşan Memiş, ons altın tarafında 6.000 dolar seviyesinin zirve olabileceğini ifade etti. Gram altın için ise 10.000 TL seviyesinin görülebileceğini belirten Memiş, bu tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını söyledi.

ZİRVE SONRASI SERT DÜŞÜŞ UYARISI

Altın fiyatlarının zirve seviyelerini test etmesinin ardından sert bir geri çekilme yaşanabileceğini belirten Memiş, ons altının 4.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini söyledi. Gram altın tarafında ise en az 2.000 TL'lik bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu. Memiş, bu düşüşün hemen gerçekleşmeyeceğini ve öncelikle altının zirve seviyelerini görmesi gerektiğini ifade etti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

İslam Memiş, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı

SON DAKİKA: İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı - Son Dakika
