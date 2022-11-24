İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! En yüksek payı Esenyurt Belediyesi aldı

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

39 İLÇENİN BÜTÇESİ BELLİ OLDU

Meclis toplantısında, ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

EN YÜKSEK ESENYURT, EN DÜŞÜK ADALAR

İBB Meclisi'ndeki görüşmeler sonrası en yüksek bütçeyi 3 milyar 370 milyon TL ile Esenyurt Belediyesi aldı. En düşük bütçe ise 107 milyon TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu.

İstanbul'un ilçelerinin 2023 bütçeleri şöyle: