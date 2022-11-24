İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! En yüksek payı Esenyurt Belediyesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! En yüksek payı Esenyurt Belediyesi aldı

24.11.2022 23:57

İBB kasım ayı meclis toplantısında İstanbul'un 39 ilçesinin 2023 bütçeleri onaylandı. Mega kentte en yüksek bütçeyi 3 milyar 370 milyon TL'yle Esenyurt Belediyesi alırken, en düşük bütçeyi ise 107 milyon TL ile Adalar Belediyesi aldı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

39 İLÇENİN BÜTÇESİ BELLİ OLDU

Meclis toplantısında, ilçe belediyesinin 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2023 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

EN YÜKSEK ESENYURT, EN DÜŞÜK ADALAR

İBB Meclisi'ndeki görüşmeler sonrası en yüksek bütçeyi 3 milyar 370 milyon TL ile Esenyurt Belediyesi aldı. En düşük bütçe ise 107 milyon TL ile Adalar Belediyesi'nin oldu.

İstanbul'un ilçelerinin 2023 bütçeleri şöyle:

YORUMLAR
500
İBB'den İstanbulluları üzecek karar! Suya yüzde 25 zam geldi İBB'den İstanbulluları üzecek karar! Suya yüzde 25 zam geldi Sancaktepe'de pazar ziyareti gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, yanına gelip 'şiddet görüyorum' diyen genç kadını sakinleştirdi Sancaktepe'de pazar ziyareti gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, yanına gelip 'şiddet görüyorum' diyen genç kadını sakinleştirdi

Ekrem İmamoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! En yüksek payı Esenyurt Belediyesi aldı - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Bu kadarı tesadüf olamaz! Dünyanın konuştuğu kareye Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan yorum
23:33 Bakan Soylu tek tek Düzce'deki depremzedelere yapılacak yardımları açıkladı
23:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıp hemen sildiği tweet olay olmuştu! Bakan Koca duruma açıklık getirdi
23:15 Ronaldo tek maçta başardıklarıyla rekor üstüne rekor kırdı
23:11 112'yi arayıp "intihar edeceğim" demişti! Eve gelen ekipler feci manzarayla karşılaştı
23:01 İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! En yüksek payı Esenyurt Belediyesi aldı
22:44 Ronaldo sinirden deliye döndü! Rakip oyuncu hem gol attı hem dalga dalga geçti
22:23 Bakan Koca'dan SMA'lı bebeklere umut olacak açıklama geldi! Etkisini göstermiş 2. bir ilacın kullanımı için işlemler başlatıldı
21:32 Uğur Dündar fitili ateşledi! Fenerbahçe Stadı'nın adı değişecek
21:32 Bakan Yanık "Türkiye sığınmacılara 45 milyar dolar harcadı" sözlerini açıkladı: Yardım değil, yapılan hizmetlerin maliyeti bu oranda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 00:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! En yüksek payı Esenyurt Belediyesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement