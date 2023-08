İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51.52 zam tarifesi bugün uygulanmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Toplu ulaşım araçlarında yeni tarife bugün uygulanmaya başladı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metro ve metrobüsü kullanan kimi vatandaşlar zamlı tarifeden haberdarken, kimileri ise, haberdar değildi.

VATANDAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ

İstanbulkartına para yükleyen Ahmet Hakan, "Yeni yükledik ilk zamlı tarifeden. Karıtmıza yükledik. Yapacak bir şey yok. Bin 177 lira olmuş. 777 lira civarı bir şey ödüyorduk. Abonman Mavi Kart kullanıyorum ben. Halk olarak vatandaş olarak hoşumuza gitmiyor bunlar ama yapacak bir şeyimiz de yok. İnşallah bundan sonra vatandaşlar için daha güzel şeyler yapmaya çalışırlar. Çünkü her şeye zam geldiği için yoruyor. Hayat şartları zorlaştı baya." dedi.

Metrobüse binecek bir vatandaş ise, "Olması gereken bu. Metrobüsle karşıya gideceğim.70 lira şaka gibi " dedi.

"ÇOK PAHALI FİYATLAR"

Metrobüsten inen bir kişi, "15 lira şaka gibi. Haberim yoktu. Dün 10 liraya bindim, bugün 15 olmuş. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Metrobüse binen bir vatandaş ise "Çok pahalı bu fiyatlar. Her gün 2-3 tane otobüse inip biniyoruz. Ama bunu karşılayacak gücümüz yok. Bu şartlarda zor. Her gün zam, her gün zam. Ne olacak bu halimiz bilmiyoruz. Pendik'ten geliyorum; Çağlayan'a gidiyorum." dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık. Bin 177 lira ödeyeceğiz, alışacağız " dedi.

YENİ TARİFE

İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den bin 177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarılırken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu.

Minibüslerde tam 12-15 TL arası, öğrenci ücreti ise 5 TL oldu. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL olarak açıklandı.