İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - Son Dakika
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İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

17.04.2023 16:53

İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan bankalar etabı açıldı. Toplam 21 ofis binası, restoranlar, AVM ve 5 yıldızlı otelin yer aldığı merkezin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen bir törenle gerçekleşti. Merkez Bankası'nın da yakın bir zamanda buraya taşınması beklenirken, akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkez, 1 milyon 400 bin metrekarelik bir alana sahip.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, bugün saat 14.00'te törenle hizmete açıldı.

21 OFİS BİNASI KURULDU

Akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkezde toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip 21 ofis binası bulunuyor. Alışveriş alanının büyüklüğü ise 100 bin metrekare. 180 bin metrekare ise yeşil alana ayrıldı. Finans alanında bir eğitim merkezi olarak da faaliyet göstererek sektörün ihtiyaçları karşılanacak. 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ile 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otel de hizmet verecek.

HER GÜN 100 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.

MERKEZ BANKASI DA BURAYA TAŞINACAK

İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu da yer alacak. Merkez Bankası da projenin sonraki etabında İstanbul'a taşınacak. Bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da taşınması bekleniyor.

ERDOĞAN: DÜNYANIN EN PRESTİJLİ PROJESİ

Yoğun katılımın sağlandığı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek, bölgesel ve ilerleyen zamanlarda ülkemizi küresel bir finans merkezi haline getirmek amacıyla geliştirilen vizyoner bir projedir. İnşasına 2013 yılında başladığımız bu proje ile Merkez Bankamız, kamu bankalarımız ve borsamız dahil ülkemizin lokomotif kuruluşlarını İstanbul'a taşımaya karar verdik. Böylece toplam 65 milyar liralık yatırım değeri ile ülkemizin ve dünyanın en prestijli projesini hayata geçirdik. Bu merkez aynı zamanda çevreye saygılı, doğa dostu, sıfır atık uyumlu vasıfları ile de örnek bir projedir. Türkiye'nin ilk eser sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikasının ihracı ile elde edilen 600 milyon lira değerindeki fonu projemizdeki çevre dostu yeşil binalarla kullanıyoruz." dedi.

YORUMLAR (7)
  • haydar topçu: Emekliye olsun asgari ücrete olsun para gelince yok böyle bina yapımlara gelince var Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
  • Gürkan DEMİR: İstanbul deprem bölgesi diye bas bas bağırıyorlar.. İstanbulu iç anadoluya dağıtmaya çalışmak yerine hala herşeyi istanbulda toplamaya çalışıyor. Allah korusun bir büyük İstanbul depreminde ekonomimiz de yerle bir olacak. Cevap Yaz 22 21 Yayından Kaldır
  • suna genç: sen önce iç anadoluya git başkalarını eleştirme, yahu en azından eski binaların yerine daha modern ve sağlamı yapılmış oluyor al sana kentsel dönüşüme katkı! keşke bütün kamu binalarını, okullarını yenileseler destek olsaz aksine veliler çürük okullara gidip yıktırmayız diyorlar 8 4 Yayından Kaldır
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500
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Son Dakika Ekonomi İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - Son Dakika
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