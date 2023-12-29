İstanbul Ticaret Odası, 2024\'te Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi\'ni büyüterek en büyük fuar alanını hizmete sunmayı hedefliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2024'te Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'ni (İFM) büyüterek, İstanbul'un en büyük kapalı alana sahip olacak fuar alanını iş dünyasının hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Avdagiç, İstanbul Ticaret Odasının 2024 yılı iş programının görüşüldüğü meclis toplantısında Odanın yeni yılda yürüteceği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) bünyesinde yer alan ve 96 bin metrekare kapalı alanı bulunan İstanbul Fuar Merkezi'ni 2024'te önemli ölçüde büyütmeyi hedeflediklerini belirten Avdagiç, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'un en büyük kapalı fuar alanını iş dünyamızın hizmetine sunmak, İTO'nun yaşayacağı bir onur olacaktır. İFM'de 2023 yılında 89 fuar organize edildi, bu fuar sayısının metrekare karşılığı ise 2 milyon 428 bin 750 metrekare oldu. Fuar alanını büyütme projesi çerçevesinde ilk aşamada mevcutta otopark alanında 40 bin metrekarelik fuar salonu inşaatı planladık. Ardından ikinci aşamada 35 bin metrekarelik bir fuar salonu, onu takiben de üçüncü aşamada Ticaret Bakanlığı desteğiyle İDTM arazisine bitişik parselde büyümeyi planlıyoruz. Hedefimiz, bunu 21. Dönem İTO Meclisinin bir icraatı olarak tarihimize altın harflerle yazmaktır."

Avdagiç, Türk şirketlerinin dünyanın dört bir yanında önemli uluslararası fuarlara katılımlarını organize ettiklerini. 2023'te Almanya'dan Çin'e ve ABD'den Rusya'ya kadar 16 ülkede, 24 şehirde, 20 farklı ihtisas sektörünü içeren 38 uluslararası fuara 1250 firmanın katılımını sağladıklarını anlattı.

Katılımdaki artışa işaret eden Avdagiç, 2023'te geçen yıla göre katılımcı firma sayısında yüzde 48, metrekare kategorisinde yüzde 37'lik artış yakaladıklarını bildirdi.

"2024'te 17 ülkede 46 fuara Türk firmalarının katılımını sağlayacağız"

Avdagiç, 2024'te de 17 ülkede 46 fuara Türk firmalarının katılımını organize edeceklerini belirterek, "Her fuara katılım demek, daha fazla rekabetçi olmak, daha fazla ihracat imkanı yakalamak, daha fazla üretim ve istihdama ulaşmak demektir." ifadesini kullandı.

İhracata İlk Adım Programı'nın 15. etabını bu yıl başarıyla tamamladıklarını kaydeden Avdagiç, şu bilgileri verdi:

"Hiç ihracat yapmayan ya da ihracat yapmış ama sürekli hale getirememiş işletmelerimizden 16 firmamızla birlikte bugüne kadar programdan faydalanan firma sayımız 326'ya yükseldi. Programımızın 16. etabını ocak ayı itibarıyla başlatıyoruz. Programımız tüm hızıyla ve kesintisiz şekilde devam edecek. Uçtan Uca E-İhracat Merkezi Projesi'ni bu kez İSTKA güdümlü proje desteğiyle hayata geçirecek adımları attık. SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi Projesi'nde ikinci dönem eğitimleri 2023 içerisinde başladı, inşallah 2024'te mezun olacaklar. SoftITo ile iş dünyasının ihtiyacı olan yazılımcıları yetiştirmekte büyük bir başarıya imza atıyoruz. Tıkır tıkır işliyor, Türkiye yetenekli yazılımcılarla tanışıyor."

"Türk tüccarı neredeyse İTO oradadır"

Şekib Avdagiç, uluslararası ilişkiler ve ticari diplomaside Türkiye'ye yeni hedefler kazandıracak çalışmalar içinde olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"34 ülkenin 9'u bakan ve büyükelçi seviyesinde olmak üzere misyon şefleriyle bir araya geldik. 20'yi aşkın ülkeden ticaret odası başkanı ve iş heyetlerini ağırlayıp yatırım ve iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Balkan ve AB ülkelerine, Afrika ülkelerinden Kuzey Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdik. Bu tablo şunu gösteriyor, Türk tüccarı neredeyse İTO oradadır, İTO o ülkedeki Türk tüccarının yanındadır."

İTO olarak mesleki eğitimi, varlık sebebi olarak gördüklerini anlatan Avdagiç, 2019 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer paydaşlarla Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü (Hamilik Projesi) yürüttüklerini bildirdi.

Şekib Avdagiç, 2023 sonu itibarıyla hamilikleri İTO tarafından yürütülen mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısının 55'e ulaştığını, bu sayıyı artıracaklarını kaydetti.