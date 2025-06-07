İstanbul'un Pay Senedi Yatırımları 2,4 Trilyon Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'un Pay Senedi Yatırımları 2,4 Trilyon Lira

07.06.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yerleşik yatırımcıların pay senedi portföyü 2,4 trilyon liraya ulaştı.

Mayıs ayı sonu itibarıyla İstanbul'da yerleşik kullanıcıların pay senedi yatırımlarının büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira oldu.

Mayıs sonu itibarıyla İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira, Ankara'daki yatırımcıların 286 milyar 375 milyon lira ve İzmir'deki yatırımcıların 120 milyar 605 milyon lira olarak tespit edildi.

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre en çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu.

3 büyük şehirden sonra en fazla yatırımcı Bursa'da

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra pay senedinde en fazla yatırımcısı olan il Bursa oldu. Bursa'da mayıs ayı sonu itibarıyla 272 bin 876 yatırımcı pay senedi piyasalarında hesap sahibi olurken, Bursa'daki yerleşiklerin portföy değeri 82 milyar 947 milyon lira olarak belirlendi. Bursa, portföy değerinde de İzmir'in arkasında yer alarak 3 büyük şehirden sonra en büyük pay senedi portföy büyüklüğüne sahip il olarak sıralandı.

Yatırımcı sayısına bakıldığında 4. sıradaki Bursa'yı 225 bin 210 kişiyle Antalya, 190 bin 454 kişiyle Kocaeli, 179 bin 467 kişiyle Adana, 136 bin 334 kişiyle Mersin, 131 bin 726 kişiyle Konya ve 119 bin 99 kişiyle Balıkesir takip etti.

Portföy büyüklüklerine bakıldığında ise Bursa'yı 46 milyar 898 milyon lirayla Antalya, 42 milyar 630 milyon lirayla Gaziantep, 40 milyar 943 milyon lirayla Adana, 37 milyar 365 milyon lirayla Kocaeli, 26 milyar 326 milyon lirayla Balıkesir ve 25 milyar 9 milyon lirayla Mersin izledi.

Borsa İstanbul'da en çok yatırımcı BIST 100 endeksinde

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde mayıs ayı sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 kişi olarak tespit edildi.

Sektör endekslerine bakıldığında ise en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 599 bin 761 kişiyle sanayi endeksi olurken, sanayi endeksini 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.

Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise mayıs sonu itibarıyla 1 milyon 73 bin 149 oldu.

En yüksek portföy değeri 45-49 yaş grubunda

Yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45-49 yaştaki yatırımcılar 295,7 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 15-19 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.

25-29 yaş arası yatırımcılarda portföy büyüklüğü 50 milyar 237 milyon lira, 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira, 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira, 40-45 yaş arası yatırımcılarda 233 milyar 662 milyon lira olurken, 295 milyar 660 milyon lira ile en büyük payı 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira, 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira, 60-64 yaş arası grupta 148 milyar 920 milyon lira, 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira, 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 112 milyar 817 milyon lira olması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, istanbul, Ekonomi, Ankara, Finans, Borsa, İzmir, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un Pay Senedi Yatırımları 2,4 Trilyon Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Başkanlar görüşecek Süper Lig devinden Uğurcan bombası Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
Minguzzi’nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
10:12
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Filenin Sultanları, Tayland’ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi’nde ikide iki yaptı
Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
15:38
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
15:36
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
15:18
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
15:06
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
14:16
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
13:55
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
13:52
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme
Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 11:50:50. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un Pay Senedi Yatırımları 2,4 Trilyon Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.