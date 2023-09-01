İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 53 Kilogram İnsan Saçı Yakalandı - Son Dakika

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 53 Kilogram İnsan Saçı Yakalandı

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 53 Kilogram İnsan Saçı Yakalandı
Son Güncelleme: 01.09.2023 11:18

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 53 kilogram gerçek insan saçı ele geçirildi. İki ayrı operasyon sonucunda yakalanan saçların piyasa değeri 1 milyon 300 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olan 53,1 kilogram kaçak insan saçına el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu iki önemli yakalama gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Tahran'dan gelen İran uyruklu yolcu şüpheli görülerek takibe alındı. Yolcu, uçaktan inişinden itibaren izlenirken gümrük salonundan Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak eşya kontrolü yapıldı.

Kişinin valizinin x-ray taramasında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada 33 kilogram gerçek olduğu tespit edilen insan saçı bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda, Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcu takibe alındı. Yolcu, gümrük salonundan çıkmak üzereyken durduruldu ve valizlerine yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi.

Böylece, iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram saça el konulurken ticari faaliyetlere konu olan saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet başsavcılıkları olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Türkiye, Operasyon, Kaçakçılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 53 Kilogram İnsan Saçı Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin kalesi Konya'yla ilgili iddialı çıkış: Alınmayacak bir yer değil
11:53 Paris'te sokaklardaki tüm scooterlar kaldırıldı
11:48 Manchester United'a imza atan Altay Bayındır'dan yürekleri dağlayan veda! Hüngür hüngür ağladı
11:48 Dolar 26.72 lira seviyelerinde işlem görüyor
11:41 İBB adayı olarak nasıl bir aday tercih edecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz kriteri
11:29 Sokaklarda yaşamaya başlayan modelin son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
11:18 Akrabasını öldüren adam, polisten kaçarken intihar etti
11:16 Son Dakika: Altay Bayındır resmen Manchester United'da
11:13 Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı
10:50 Haaland, Türk futbolseverleri mest etti! En sevdiği yemeği duyanlar ''Türkiye'ye gel'' diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 12:27:00. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 53 Kilogram İnsan Saçı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement