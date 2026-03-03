İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi - Son Dakika
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi

03.03.2026 21:26
Motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam iptal edildi; artışın yalnızca gaz yağı ürünlerine yansıtılacağı öğrenildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu. Ancak sektör kaynakları, bu gece uygulanması beklenen artışın motorin grubuna yansıtılmayacağını duyurdu.

SADECE GAZ YAĞI ÜRÜNLERİNE DÜZENLEME YAPILACAK

Kaynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı.

GÜN BOYU UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 58.34 TL
  • Motorin: 60.39 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 58.18 TL
  • Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 59.28 TL
  • Motorin: 61.49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 59.56 TL
  • Motorin: 61.76 TL

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Sandıkta 1 oyun hesabını yapmayanların yüzünden 1 liranın hesabını yapar olduk 29 11 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    yaw burda kötü haber ne aq, zam iptal olmuş işte 19 2 Yanıtla
  • tuncay sak tuncay sak:
    ne ara bu kadar açlandınız Bee atm kuyrukçulyğu 12 8 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya Ahmet Akkaya:
    iyi haber bence 13 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    yapilsaydi enflasyon yükselirdi her şeye zam gelirdi 11 0 Yanıtla
