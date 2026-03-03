İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu. Ancak sektör kaynakları, bu gece uygulanması beklenen artışın motorin grubuna yansıtılmayacağını duyurdu.
Kaynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı.
Gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.
