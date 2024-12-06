Ekonomi

Zenna Araştırma, hazırladığı " Türkiye'nin En Beğenilen 20 Şirketi" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İş dünyasının en büyük firmalarının yer aldığı listede, Koç Holding birinci sıraya yerleşerek zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada ev teknolojileri sektöründe öncü olan Arçelik, üçüncü sırada ise köklü bankacılık geçmişiyle İş Bankası yer aldı.

Araştırmada dördüncü sırayı Eczacıbaşı Topluluğu ve Türk Hava Yolları (THY) paylaşırken, global marka gücüyle Unilever beşinci sırada dikkat çekti. İlk 10 içinde ayrıca Garanti BBVA, e-ticaretin dev ismi Trendyol, Borusan Holding, Şişecam ve Amazon yer aldı.

Dijitalleşme ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren şirketlerin yanı sıra, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla öne çıkan perakende ve finans şirketleri de listede güçlü bir varlık gösterdi. Sabancı Holding, Vodafone, Turkcell, ve Migros da ilk 20'ye girmeyi başaran diğer önemli markalardan oldu.

Araştırma ayrıca, Türkiye'nin sektörel çeşitliliği ve büyüyen ekonomik dinamizmini de ortaya koydu. Gıda, teknoloji, finans ve sanayi sektörlerinin temsilcileri, halkın beğenisini kazanarak ilk sıralarda yer aldı.

İşte Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi:

1-) Koç Holding

2-) Arçelik

3-) İş Bankası

4-) Eczacıbaşı Topluluğu, THY

5-) Unilever

6-) Garanti BBVA

7-) Trendyol

8-) Borusan Holding, Coca Cola

9-) Şişe Cam

10-) Amazon

11-) Sabancı Holding

12-) Vodafone

13-) Turkcell

14-) Migros

15-) Apple, Anadolu Grubu, P&G

16-) Hepsiburada

17-) Tüpraş

18-) LC Waikiki, Opet

19-) Ford Otosan, Yapı Kredi

20-) Aselsan