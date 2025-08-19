İzmir'de 2,8 Milyar Liralık Taşınmaz İhalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İzmir'de 2,8 Milyar Liralık Taşınmaz İhalesi

19.08.2025 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın ve İzmir'deki taşınmazların özelleştirme ihalesinde toplam 2,85 milyar lira teklif alındı.

Aydın, İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde toplam 2 milyar 852 milyon 200 bin liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 2 ildeki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Maliye Hazinesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki toplam 32 bin 612,91 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif, Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 711 milyon 600 bin lirayla verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki 45 bin 920,27 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1 milyar 648 milyon 600 bin lirayla sunuldu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki 4 bin 81 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından 331 milyon lirayla verildi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki 3 bin 188 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Mebal Ortak Girişim Grubu tarafından 161 milyon lirayla sunuldu.

Böylece bu taşınmazlar için 2 milyar 852 milyon 200 bin liralık teklif alındı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kuşadası, Ekonomi, ankara, Finans, İnşaat, Emlak, Aydın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de 2,8 Milyar Liralık Taşınmaz İhalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Aydın’ çağrısı: Seçimleri yenileyelim Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Adana’da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı
Serdar Ali Çelikler’den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 19:04:25. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 2,8 Milyar Liralık Taşınmaz İhalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.