Kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu - Son Dakika

Niğde'de yaşayan Esra Düzgün, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldığı yaklaşık 300 bin lira hibeyle açtığı iş yeriyle ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor.

Daha önce farklı sektörlerde çalışan iki çocuk annesi 35 yaşındaki Düzgün, kendi işini kurmaya karar verdi. Eşi Cem Düzgün'den hobi olarak uğraştığı ahşap süs eşyası üretimini öğrenen Düzgün, KOSGEB'ten aldığı yaklaşık 300 bin liralık destekle 2020 yılında kendi işini kurdu.

Ürettiği kuş yuvası, kalemlik, maket fayton ve at arabası, duvar panosu gibi ürünlerin satışını yapan Düzgün, AA muhabirine, daha önce kesici, delici hiçbir alet kullanmayı bilmediğini söyledi. Bu süreçte eşinin kendisine yardımcı olduğunu belirten Düzgün, şu anda gönye, yatay testere, matkap gibi aletleri kullanabildiğini anlattı.

Düzgün, işi öğrendikten sonra KOSGEB'ten aldığı destekle açtığı iş yerine, CNC lazer kesim makinesi, sütunlu matkap gibi makineleri aldıklarını belirterek, "45 gün sonra da kazandığımız paramızla diğer CNC makinemizi aldık. Şu anda yurt dışına ürün göndermeye başladık. ABD'ye ürün gönderdik. Gürcistan ile görüşmelerimiz başladı, diğer ülkelerle de görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kadın olarak ilk başta çok zorlandığını ancak başarabileceğine inandığını söyleyen Düzgün, bu yüzden hiç pes etmediğini vurguladı.

Düzgün, şu anda çok güzel bir noktaya geldiklerini ifade ederek, "Bu işe evimizin altındaki küçük atölyede başladık. Daha sonra atölyeyi ikiye çıkardık. Sonra oraya da sığmadık, şimdi iki büyük dükkanda çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah seneye kendi yerimizde işimize devam edeceğiz. Şu anda 4'ü kadın 7 kişi istihdam ediyoruz. Önceliğim kadınlar, sonra erkekler." diye konuştu.