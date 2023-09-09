Kahramanmaraş'taki kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Kahramanmaraş'taki kamyon kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KAMYON, MEZARLIKTAKİ KALABALIĞA DALDI

Olay, Andırın ilçesinde Darıovası mevkiinde meydana geldi. Freni patladığı iddia edilen kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde can pazarı yaşandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken hastaneden acı haber geldi. Erdoğan Güzeloğlu da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada ölenlerin isimlerinin Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy, Tahir Temiz ve Erdoğan Güzeloğlu olduğu belirtildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, "Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Kazanın ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Kamyondan kaçtığını ve kazayı atlattığını anlatan Müslüm Çanak, "Kamyon aşağı inerken biz diğer tarafa geçtik. Hızlandıkça hızlandı. Hiç anlamadık nasıl olduğunu. Önce park halindeki arabaları altına aldı. Sürükledi insanların üzerine düştü o sırada ben de diğer tarafa doğru kaçtım" diye konuştu.

"BİR ANDA KAMYON HIZLA KAYBOLDU"

Halil Avgın isimli görgü tanığı ise, "Ben yukarıdan geliyordum kamyonda ileriden gidiyordu önüne geçecektim aracım ile oğlum önüne geçmememi istedi. İyi ki kamyonun önüne geçmemişim. Bir anda kamyon hızla kayboldu" dedi. Bir başka vatandaş ise "Ben görmedim ama yukardan aşağı yüklü kamyon insanların içine dalmış. İnsanlar burada namaza hazırlık yapıyorlarmış" dedi.

"KAMYONUN FRENİYLE İLGİLİ BİR SORUN YOK"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, beraberindekilerle birlikte kazanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Vali Ünlüer, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Ünlüer, "Ölü sayımız inşallah artmaz diye dua ediyoruz. Yüklü kamyon virajı alamamış, o sırada cenaze merasimi yapılıyormuş burada. Önce buradaki araçlara çarpmış ardından vatandaşlarımızın arasına girerek devrilmiş. Kamyonun freniyle ilgili bir arıza olmadığını öğrendik bir sorunu yok. Kamyon sürücüsü gözaltında" dedi.