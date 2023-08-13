Kamu İşveren Tarafı Toplu Sözleşme Teklifini Açıklayacak - Son Dakika
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Kamu İşveren Tarafı Toplu Sözleşme Teklifini Açıklayacak

Son Güncelleme: 13.08.2023 23:17

Memurların merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Kamu işveren tarafının toplantıda teklifini sunması bekleniyor. 8 milyondan fazla kamu görevlisini doğrudan etkileyecek 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ederken, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci bitti. Şimdi gözler yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Kamu işveren tarafının yarınki toplantıda teklifini açıklaması bekleniyor. Söz konusu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna duyuracak. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belli olacak. Belirlenecek oranlar maaşların yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişinin etkileneceği toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine başlanacak. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Memurların merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Kamu işveren tarafının toplantıda teklifini sunması bekleniyor.

KAMU İŞVEREN TARAFI TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAK

8 milyondan fazla kamu görevlisini doğrudan etkileyecek 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ederken, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci bitti. Şimdi gözler yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Kamu işveren tarafının yarınki toplantıda teklifini açıklaması bekleniyor.

MİLYONLARCA MEMURUN HAKLARI BELLİ OLACAK

Söz konusu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna duyuracak. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belli olacak.

GÖRÜŞMELER AY SONUNDA BİTİYOR

Belirlenecek oranlar maaşların yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişinin etkileneceği toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine başlanacak. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

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Memur Sen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu İşveren Tarafı Toplu Sözleşme Teklifini Açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamu İşveren Tarafı Toplu Sözleşme Teklifini Açıklayacak - Son Dakika
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