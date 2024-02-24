Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Seben Ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunda Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunda heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Osmaniye-Gaziantep yolunda muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Tokat-Sivas yolunda orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Burdur-Isparta yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Balıkesir yolunda üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Refahiye-İliç yolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

24.02.2024 08:53  Güncelleme: 08:54
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Seben Ayrımı- Nallıhan- Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri- Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Burdur- Isparta yolunun 9-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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