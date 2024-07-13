Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Avcılar-Çatalca kavşakları, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı, Bala-Karakeçili-Kaman yolu, Dinar-Dazkırı yolu, Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolu, Bursa-Karacabey ayrımı-Orhaneli-Harmancık yolu, İnebolu-Küre-Kastamonu yolu, Diyarbakır-Bismil-Batman yolu ve Trabzon-Rize yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmıştır.

13.07.2024 08:41
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Avcılar-Çatalca kavşakları 0-20. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapısı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sürdürülüyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Dinar-Dazkırı yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni yolunun 32-38. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa- Karacabey ayrımı-Orhaneli- Harmancık yolunun 80-81. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 33-45. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü Araç Alt Geçidi, her iki yönündeki elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarından sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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