Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. TAG Otoyolu, Aydın Çevre Otoyolu, Osmaniye batı-Toprakkale kavşakları, Malkara-Çanakkale yolunun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları, İstanbul-Ankara yolunun Sakarya yönü, Bartın-Safranbolu yolunun belirli kesimleri, Nevşehir-Ürgüp yolunun belirli kesimleri, Ankara-Çankırı yolunun belirli kesimleri, Çanakkale-Ezine yolunun belirli kesimleri ve Köse-Bayburt yolunun belirli kesimlerinde çalışmalar devam etmektedir.

21.07.2024 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Fırat Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, her iki yönde kontrollü sağlanıyor.

Aydın Çevre Otoyolu'nun Denizli istikameti Çine- Muğla ayrımındaki Aydın-Muğla bağlantı yolu trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye batı- Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapıldığından, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Bu kesimdeki Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Malkara- Çanakkale yolunun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

İstanbul- Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli ve tedbirli seyretmeleri gerekiyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 15-19. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Köse- Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkii) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Toprakkale, Safranbolu, Çanakkale, Nevşehir, Gelibolu, İstanbul, Osmaniye, Lapseki, Sakarya, Bayburt, Çankırı, trafik, Bartın, Ankara, Güney, Aydın, Ezine, Ürgüp, Ulaşım, Trafik, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
23:23 İsrail, Yemen’in ardından bu kez komşusu Lübnan’ı vurdu İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu
10:35 Kamuda liyakat protestoları ülkeyi yangın yerine çevirdi Ölü sayısı 105’e yükseldi Kamuda liyakat protestoları ülkeyi yangın yerine çevirdi! Ölü sayısı 105'e yükseldi
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
23:12 Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü
22:36 İsrail savaş uçakları Yemen’e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş
19:14 İsrail savaş uçakları Yemen’i vurdu Bölgeden alevler yükseliyor İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu! Bölgeden alevler yükseliyor
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 09:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement