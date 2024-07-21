Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Fırat Viyadüğü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, her iki yönde kontrollü sağlanıyor.

Aydın Çevre Otoyolu'nun Denizli istikameti Çine- Muğla ayrımındaki Aydın-Muğla bağlantı yolu trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye batı- Toprakkale kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapıldığından, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Bu kesimdeki Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Malkara- Çanakkale yolunun Gelibolu Güney- Lapseki kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

İstanbul- Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli ve tedbirli seyretmeleri gerekiyor.

Çanakkale- Ezine yolunun 15-19. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Köse- Bayburt yolunun 33. kilometresinde (Bayburt Üniversitesi mevkii) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.