 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasım Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 20,6 Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kasım Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 20,6 Azaldı

Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514'e düştü. Konut satışları ocak-kasım döneminde ise yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti. İstanbul, en yüksek konut satışına sahip il olurken, Hakkari, Ardahan ve Gümüşhane en az konut satışının olduğu iller oldu.

Kasım Ayında Türkiye\'de Konut Satışları Yüzde 20,6 Azaldı
15.12.2023 - 10:17,
Abone Ol

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; kasımda Türkiye genelindeki konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

TÜİK, kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında Türkiye genelindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre; İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu. Konut satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞI 30 BİN 472 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; yüzde 68,5 azalış göstererek 5 bin 245 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azalışla 171 bin 706 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların 1390'ı; ocak-kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 51 bin 624'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları ise kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 88 bin 269 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,4 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalışla 915 bin 643 oldu.

İlk el konut satış sayısı da kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 azalarak 30 bin 472 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,6 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalışla 328 bin 299 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları da kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 63 bin 42 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,4 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 759 bin 50 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları da kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azalarak 32 bin 941 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 637 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 234 konut ile İran, 128 konut ile Ukrayna ve 117 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 20,6 Azaldı - Son Dakika


10:21
Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13
Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:03
Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59
2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:39
Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti

Son Dakika
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:21 Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13 Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'nın her yerde aradığı suçlu Masood Zikria, İstanbul'da müteahhitlik yapmış
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kasım Ayında Türkiye'de Konut Satışları Yüzde 20,6 Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement