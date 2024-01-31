Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Gülsoy, yazılı açıklamasında, aralıkta Kayseri'de 308 milyon 759 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,23 azalış yaşandığını belirten Gülsoy, "2023 kasım ayına kıyasla yüzde 7,18 azalış görülmüştür. Kayseri olarak ithalatımız ise aralık ayında 127 milyon 321 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,83, geçtiğimiz kasım ayına göre de yüzde 14,49 artış gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.
Aralık ayında 150 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, ihracat pazarlarının Irak, Almanya, ABD, Avusturya, Libya, İsrail, Birleşik Krallık, Cezayir, Gürcistan ve Fas olduğunu kaydetti.
Büyüksimitci ise geçen yıl en çok ihracat yapılan sektörün mobilya olduğunu belirtti. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini aktaran Büyüksimitci, en çok ihracat yaptıkları ülkelerin Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandığını anlattı.
Kayserili sanayiciler olarak üretim, ihracat ve istihdama katkı vermeye devam edeceklerini belirten Büyüksimitci, "Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen özveri ile çalışan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı canıgönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Ekonomi › Kayseri'de Aralık Ayı İhracat Rakamları Değerlendirildi - Son Dakika
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