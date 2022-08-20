Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kapadokya'nın giriş kapısı olan ve tarihi Kaya Kliseleri, Peri Bacaları ve kadınların yaptıkları bez bebekleriyle ünlü Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde, önümüzdeki yaz turistik balon seyahatlerinin daha artacağını söyledi.
Vali Gökmen Çiçek, "22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, daha önceden yapılan ticari uçuşlara ilave olarak 3'üncü bir firma daha uçuşlara başlayacak; bu uçuşlarla birlikte bir ay sonunda toplam ticari uçuş yapan firma sayısı 5'e yükselecek." dedi.
Güvercinlikleriyle, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan kaya oluşumlarıyla Soğanlı Vadisi'nin coğrafi olarak ilginç bir yapıya sahip olduğunu belirten Vali Çiçek, "Soğanlı Vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma Devri'nden kalan kiliseleri ile ünlüdür, bu kiliselerin en ünlüleri; Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleridir." diye konuştu.
Vali Çiçek, konuşmasının sonunda, "Farklı bir deneyim yaşamak, Kaya kiliselerini, Erciyes'i ve günün doğuşunu görmek isteyenleri mutlaka Soğanlı Vadisi'ne bekliyoruz." dedi.
İşte bölgeden kareler:
Son Dakika › Ekonomi › Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı - Son Dakika