Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı - Son Dakika
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Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı

20.08.2022 10:49
Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı

Kayseri'de bulunan, Roma Devri'nden kalan kiliseleri ile ünlü Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı. Vali Gökmen Çiçek, "Farklı bir deneyim yaşamak, Kaya kiliselerini, Erciyes'i ve günün doğuşunu görmek isteyenleri mutlaka Soğanlı Vadisi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kapadokya'nın giriş kapısı olan ve tarihi Kaya Kliseleri, Peri Bacaları ve kadınların yaptıkları bez bebekleriyle ünlü Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde, önümüzdeki yaz turistik balon seyahatlerinin daha artacağını söyledi.

"UÇUŞ YAPAN FİRMA SAYISI 5'E YÜKSELECEK"

Vali Gökmen Çiçek, "22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, daha önceden yapılan ticari uçuşlara ilave olarak 3'üncü bir firma daha uçuşlara başlayacak; bu uçuşlarla birlikte bir ay sonunda toplam ticari uçuş yapan firma sayısı 5'e yükselecek." dedi.

Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı

"SOĞANLI VADİSİ, ROMA DÖNEMİNDEN KALAN KİLİSELERİ İLE ÜNLÜ"

Güvercinlikleriyle, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan kaya oluşumlarıyla Soğanlı Vadisi'nin coğrafi olarak ilginç bir yapıya sahip olduğunu belirten Vali Çiçek, "Soğanlı Vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma Devri'nden kalan kiliseleri ile ünlüdür, bu kiliselerin en ünlüleri; Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleridir." diye konuştu.

Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı

"FARKLI BİR DENEYİM YAŞAMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUZ"

Vali Çiçek, konuşmasının sonunda, "Farklı bir deneyim yaşamak, Kaya kiliselerini, Erciyes'i ve günün doğuşunu görmek isteyenleri mutlaka Soğanlı Vadisi'ne bekliyoruz." dedi.

İşte bölgeden kareler:

Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
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Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı - Son Dakika


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