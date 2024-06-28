Kayseri İhracatında Artış Yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracatında Artış Yaşandı

Kayseri İhracatında Artış Yaşandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar olduğunu belirtti. Kayseri'de ise Mayıs ayında 351 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Yalçın, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu vurgulayarak, sanayicilerin desteklere olan ihtiyacının önemli olduğunu ifade etti.

28.06.2024 12:38
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Yalçın, "Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verilerine göre; Türkiye olarak ihracatımız 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kayseri'de Mayıs ayında 351 milyon 859 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracatta 2023 yılı aynı ayına göre yüzde 7.31 artış, bir önceki aya göre ise yüzde 25.65 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 178 milyon 638 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15.92 artış gerçekleşmiştir. İlk 5 ay toplam ihracatımız 1 milyar 556 milyon 479 bin dolardır." dedi.

Kayseri'den 150'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine değinen Başkan Yalçın, "İhracatta; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Polonya, Fas, Romanya ve Belçika başlıca pazarlarımız konumundadır.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri başta olmak üzere benzer sektörlerde azalış görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirterek, "Dünya genelinde yaşanan daralma ve pazar kayıpları ihracatçılarımız üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Yıl sonunda 260 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşılabilmesi için sanayicilerimizin desteklere olan ihtiyacı elzem hale gelmektedir. Enflasyon baskısının bertaraf edilmeye çalışıldığı bu dönemde atılan adımların olumlu bulmakla birlikte döviz kurlarındaki değişimlerin yetersizliğinin giderilmesi, üreten ve ihraç eden sanayicilerimize kredi desteklerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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