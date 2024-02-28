Kayseri\'nin 2024 Yılı İhracatı 4 Milyar Doların Üstüne Çıkacak

Ekonomi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Ocak ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2024 yılı ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücü, heyecanı ve alt yapısı var" dedi.

Başkan Yalçın, "Türkiye'nin ihracatı 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 22,0 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,4 azalarak 6 milyar 227 milyon dolara düşmüştür. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ocak 2023'te yüzde 57,5 iken Ocak 2024'te yüzde 76,2'ye yükselmiştir. Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler, Almanya, ABD ve Irak olmuştur. Ocak ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler ise Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya'dır" diye konuştu.

Kayseri'nin Ocak ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin 2024 yılı Ocak ayında yapmış olduğu ihracat 287 milyon 566 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam 2023 yılı Ocak ayında 279 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İhracatımızda yüzde 3'e yakın bir artış yaşandığı görülmektedir. İthalat rakamımız ise Ocak 2024'te 87 milyon 978 bin dolar olmuştur. Ocak ayı ithalatımızı bir önceki yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 20 düşüş göstermiştir. Ocak ayı verilerine baktığımızda Kayseri'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı 3,2 kata ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Sektörler bazında ihracat ve ithalat oranlarına da değinen Başkan Yalçın, "Ocak ayında sektörlere göre ihracatın payı; İmalat Sanayi sektörü yüzde 93,0, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 5,0, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında sektörlere göre ithalatın payı sıralaması ise İmalat Sanayi sektörü yüzde 75,6, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 17,1, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,9 düzeylerinde gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, "Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve bölgesel istikrarsızlıklar ekonomimizi etkilemektedir. Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. Ülkemizin dış ticaret açığındaki gerileme, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için olumlu bir işaret olarak algılanmaktadır. Sanayiciler olarak, yüksek enflasyon ortamından bir an önce çıkılması ve mali dengelerin sağlanmasını beklemekteyiz. Kısacası önümüzü görebilmek ve geleceğe ilişkin projeksiyonlarımızı sağlıklı yapmak arzusundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi bürokrasisinin sanayicilerin ve ihracatçıların taleplerinin karşılanması noktasında yardımlarını esirgemeyeceklerini biliyoruz. Sağlanacak destekler ve güvenin etkisiyle Kayseri'nin 2024 yılı ihracatını 4 milyar doların üstüne çıkaracak gücü, heyecanı ve alt yapısı bulunmaktadır. Kayseri olarak hedefimiz, ihracatımızın birkaç yıl içinde 5 milyar dolara çıkarmaktır" dedi.

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda, Türkiye'nin üretim ve ihracat hedeflerine ulaşması için gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutladı. - KAYSERİ