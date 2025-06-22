Keles'te Eşsiz Turizm Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Keles'te Eşsiz Turizm Deneyimi

Keles\'te Eşsiz Turizm Deneyimi
22.06.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arif Doğan, Gököz Göleti'nde doğa harikası bir tesis kurarak uluslararası turistleri ağırlıyor.

Bursa'nın Keles ilçesinde 35 yıl önce sulama amaçlı kurulan göletin kıyısındaki babaannesine ait tarla üzerine tesis kuran girişimci Arif Doğan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Küba ve Japonya gibi çok sayıda ülkeden turisti Uludağ'ın eşsiz manzarasında konuk ediyor.

TOFAŞ'ta 20 yıl sürdürdüğü bilgisayar mühendisliği mesleğini bırakan Arif Doğru, doğup büyüdüğü yer olan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'ne yatırım yapma kararı verdi. Yıllar önce hayvancılık için sulama amaçlı önüne set yapılarak oluşturulan ve bugün bir doğa harikasına dönüşen Gököz Göleti'nin kıyısında üniversite hayali olan projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle hayata geçiren Doğru, turistlerin bungalov tipi evlerde konaklayabileceği ve alakart restoran-kafeteryalarda yemek yiyebileceği, gölette balık tutma, kano, deniz bisikletiyle gezinti, ağaçların arasında at binme, ATV safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma ve benzeri birçok aktivitenin yapılabileceği bir yaşam alanı oluşturdu. "Gököz Natural Park" adıyla Uludağ'ın eteklerinde 2016'nın ocak ayında kurduğu tesis, birçok yerli ve yabancı turistin adeta gözdesi oldu.

Doğru, üniversite yıllarındaki hayalini ve hazırladığı projeye hayata geçirdiğini belirterek, memleketine, ata topraklarına yatırım yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Gököz'ün 1530 Osmanlı salnamesinde bile adı geçen tarihi bir köy olduğuna dikkati çeken Doğru, tesisin ise Maremşah Yaylası'nda bulunduğunu aktardı.

Yaklaşık 35 yıl önce dönemin Gököz muhtarının girişimleriyle hayvancılık için sulama amaçlı bir gölet yapıldığını anlatan Doğru, şöyle konuştu:

"O dönemlerde hayvancılık ve yem bitkileri üretimi bölgede yoğun yapılıyor. Zamanla genç nüfus göç ediyor. Şimdilerde ise bölgede tarım ve hayvancılık neredeyse bitti. Seralarda yapanlar var sayılı. Zamanın muhtarına minnettarız bu göleti o dönemde yaptırmış. Gölet yapılmadan önce buralar Maremşah Yaylası ve bölgede hiç durmadan akan sular var. Çeşmeler yapılmış ve 4 ayrı noktadan kaynak suyla beslenen çeşmelerde su akıyor. Aşağıya set yapılıyor ve akan bu sular toplanıyor burada. Zamanla kaynak suları ve eriyen kar sularıyla bir doğa harikası dönüşüyor."

Yaz kış formunu bozmayan, 4 mevsim misafirlere görsel manzarayı, etkileyici görsel şöleni sunan gölet kıyısına TKDK'den aldıkları destekle turizm tesisi kurduğunu dile getiren Doğru, bu konuda ekipleriyle kendisinin yanında olan TKDK Bursa İl Koordinatörlüğüne teşekkür etti.

Tesisinde ahşap evlerde konaklama hizmeti, alakart restoran, kafeterya hizmeti, 13-14 aktiviteyle hizmet sunduklarını belirten Doğru, bölgeden edindikleri doğal ürünlerle özel bir kahvaltı hizmetlerinin de bulunduğunu anlattı. Kahvaltının sabahın dinçliğini gölet ve Uludağ manzaralı olduğunu vurgulayan Doğru, şunları söyledi:

"Tesisin bulunduğu alan babaannemden kalan bir tarlaydı. Hemen yanımızda akrabalarımızın bahçesi var. Sebzelerin bir kısmını ondan, kalanını ise civar köylülerden alıyoruz. Hobi bahçeleriyle gelen misafirlere deneyimler yaşatıyoruz. Sebzeler yetişiyor dalından koparabiliyorlar, dönemsel olarak ekim ve dikim zamanında bizimle isterlerse bahçede çalışıyorlar. Atlarla, ATV'lerle gezintiler oluyor. Çok heyecanlı ve güzel bir parkurumuz var. Osmanlı'nın otağ kurduğu bölgelerdir buralar. Olta balıkcılğı, deniz bisikleti gibi birçok aktivite var."

Yurt içinden ve dışından misafirlerinin olduğunu vurgulayan Doğru, "Yurt içinden İstanbul birinci sırada. Ülkenin hemen her yerinden bugüne kadar misafir ağırladık. Kış aylarında turizm cenneti olarak bilinen Antalya, Muğla ve İzmir'den misafir ağırlamak inanılmaz mutlu ediyor" dedi.

Babaannesinin tarlasına yurt dışından da turist konuk ettiklerini belirten Doğru, Kuveytliler birini sırada geliyor. Birleşim Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi birçok ülke sayabiliriz. Küba ve Japonya'dan bile gelenler oldu. Dubai'den misafirler ağırladık. Bugüne kadar 69 ülkeden misafir ağırladık. Keles'in doğasında, ata topraklarında turist çeşitliğini yakalamak çok sevindirici" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Arif Doğan, Ekonomi, Turizm, turist, Yaşam, Keles, Tarım, bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Keles'te Eşsiz Turizm Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
11:20
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:42:08. #7.13#
SON DAKİKA: Keles'te Eşsiz Turizm Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.