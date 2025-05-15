Kerevitaş'tan Sürdürülebilir Tarım Projesi SAFER Başarıyla Tamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kerevitaş'tan Sürdürülebilir Tarım Projesi SAFER Başarıyla Tamlandı

Kerevitaş\'tan Sürdürülebilir Tarım Projesi SAFER Başarıyla Tamlandı

Kerevitaş, AB ve TÜBİTAK iş birliğiyle sürdürülebilir tarım projesi SAFER'ın ilk fazını tamamladı.

15.05.2025 12:31
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KEREVİTAŞ'ın Avrupa Birliği ve TÜBİTAK'la yürüttüğü verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı vizyoner projesi Smart Agriculture Fields in the Europe Region'un (SAFER) ilk fazı başarıyla tamamlandı. Kerevitaş, proje kapsamında gerçekleştirilen kapanış toplantısında sektör paydaşlarıyla buluştu.

Kerevitaş, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirdiği sürdürülebilir tarım projesi SAFER'ın ilk fazını başarıyla tamamladı. Bilimsel araştırmalarla desteklenen ve çok paydaşlı iş birliğiyle yürütülen proje, yapay zeka desteğiyle üretim sürecini tarlada takip etme imkanı sunarken ürün kalitesini hasat öncesi izleyebilmeyi sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir tarım alanında öncü uygulamalardan biri olan projeyle tarımda teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut çıktılar sağlandı. Proje kapsamında, Türkiye'de ve dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden biri olan patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17'lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25'lik iyileşme, su tüketiminde ise yüzde 40 tasarruf sağlandı. Üründeki verimliliğin yanı sıra toprak kullanımı, su tüketimi, hasat etkinliği ve ürün kalitesi gibi tarımsal sürdürülebilir kriterlerine de olumlu katkı sağlandı. Bu sayede üreticiden tüketiciye kadar tüm ekosisteme yayılan toplumsal ve çevresel bir değer zincirine etki edildi" denildi.

Projenin ilk fazının tamamlanması nedeniyle Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen kapanış toplantısında SAFER projesinin sonuçları ve Kerevitaş'ın sürdürülebilirlik vizyonu paylaşıldı. Proje iş ortaklarıyla birlikte üniversitelerden araştırmacılar, teknoloji şirketlerinin temsilcileri, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar ve Ar-Ge uzmanlarından oluşan yaklaşık 60 sektör profesyonelinin katıldığı toplantı, proje kapanışının ötesine geçerek, tarımda dönüşümün rotasının çizildiği çok değerli bir fikir paylaşımı platformuna dönüştü.

Kerevitaş'ın sürdürülebilir tarım alanındaki kararlılığını ve sektördeki dönüştürücü rolünü pekiştiren buluşmada, SAFER Projesi'nin, gıda ve tarım sektöründe yeni nesil projelere ilham vermesi ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşması hedefi proje paydaşları tarafından vurgulandı. Toplantıda Yıldız Holding'in vizyonuyla, gıda ve tarım alanında yenilikçi, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı projelere açık olduğu belirtilirken, SAFER gibi projelerin tüm sektör için örnek olduğu vurgulandı. Kerevitaş Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik ekipleri ise, projelerin yalnızca teknik başarılarını değil sosyal fayda, çevresel denge ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini bütün olarak ele aldıklarını belirterek, SAFER'in bu anlamda stratejik bir eşik olduğunun altını çizdi. Farklı disiplinlerden uzmanlarla kurulan iş birliklerinin, projenin uygulanabilirliğini ve etkisini artırdığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Kerevitaş'tan Sürdürülebilir Tarım Projesi SAFER Başarıyla Tamlandı - Son Dakika

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