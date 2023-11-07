Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının tarihinin değişmediğini açıkladı. Bu kapsamda emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.
SGK'dan yapılan açıklamada, "7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi. Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Kim ne zaman alacak? İşte emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarih - Son Dakika